Lepsze połączenie z drogą krajową. Startuje budowa nowego łącznika

Ruszyły przygotowania do budowy łącznika, który skomunikuje ulicę Piotrkowską w Sosnowcu z DK94 w kierunku Katowic. To będzie zupełnie nowe połączenie, które ułatwi mieszkańcom Środuli wjazd na drogę krajową. Prace będą polegały na wymianie nawierzchni na prawym pasie jezdni wraz z podbudową oraz budowę nowej drogi wyłączeniowej wraz z połączeniem jej z ul. Piotrkowską.

Utrudnienia dla kierowców

Z tego powodu do końca października został zamknięty zewnętrzny, prawy pas ruchu. Teraz drogowcy sfrezują istniejącą nawierzchnię oraz podbudowę drogi. W to miejsce ułożą nowe, mocniejsze warstwy podbudowy i asfaltu. W drugim etapie wykonawca rozbierze wewnętrzny (lewy) pas ruchu, zamontuje nową kanalizację deszczową oraz nawierzchnie. Ta część inwestycji potrwa 3 miesiące. Prace będą się toczyły na ok. 300-metrowym odcinku DK94.

Budowa łącznika jest elementem prac PKP PLK przy modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe.