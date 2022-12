Lenka urodziła się z obustronnym rozszczepem podniebienia. Potrzebuje kosztownego leczenia

Mała mieszkanka Sosnowca potrzebuje pomocy ludzi o wielkich sercach. 15-miesięczna Lenka urodziła się z obustronnym rozszczepem podniebienia miękkiego i twardego. Dziewczynka potrzebuje kosztownego leczenia i rehabilitacji, aby mogła mówić i normalnie się rozwijać. Trwa zbiórka na jej rzecz.

Ciąża i poród przebiegły pomyślnie. Rodzice Lenki nie spodziewali się, że najgorsze nadejdzie niedługo później. Szczęście trwało całe 40 minut od porodu, kiedy dziewczynka zaczęła sinieć w rękach matki. U Lenki zdiagnozowano rozszczep podniebienia miękkiego i twardego, a także sinicę centralną, zapalenie płuc, hipoglikemię, zwapnienia na sercu oraz okazało się, że ma niedosłuch obustronny.

Obecnie dziewczynka jest już po zabiegu zamknięcia podniebienia. Niestety to nie koniec jej walki o zdrowie i normalne życie. Przed nią długi proces nauki jedzenia i mówienia. Prawdopodobnie czekają ją kolejne zabiegi, w tym operacja wydłużenia podniebienia i podcinanie wędzidełek.

Lenka potrzebuje wielu godzin rehabilitacji oraz spotkań z licznymi specjalistami. Konieczne jest także wykonanie badań genetycznych. To wszystko wiąże się ze sporymi kosztami, które przekraczają możliwości rodziców Lenki. Kwota jaka potrzebna jest na leczenie dziewczynki to 100 tysięcy złotych.

- Moim największym marzeniem jest to by na chwilę obecną była zdrowa, jak inne dzieci, choć wiem, że to tak już nie będzie. Niestety jest naznaczona choroba, ale marzę by była szczęśliwa, uśmiechnięta, wierzyła w siebie i swoje możliwości, bo ma kochających rodziców i rodzeństwo, a najważniejsze jest wsparcie najbliższych, by dziecko miało siłę do działania. O marzeniach można marzyć, teraz liczy się działanie by w miarę pomoc córce, by zrobić badanie genetyczne, aby lekarze też mogli działać – przekazała Ewelina Baryła, mama Lenki. - Niestety jako mama 15-miesięcznej córeczki jest mi smutno, że nie mamy pomocy od naszego rządu (państwa) tylko musimy liczyć na ofiarowanie pomocy mojej córki ze strony dobrych ludzi o wielkich sercach. I bardzo wierzymy, że dobrzy ludzie nam pomogą i nie przejdą obojętnie na nasz apel o pomoc Lence.