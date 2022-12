Pracownica Komisariatu III zauważyła na parkingu wandala. 29-latek był nietrzeźwy!

Pracownica Komisariatu Policji III, przechodząc korytarzem, zauważyła przez okno mężczyznę kręcącego się wokół zaparkowanych koło komisariatu samochodów, należących do policjantów. Przykuł on jej uwagę, ponieważ zachowywał się dziwnie.

Wandal złapany tuż przy policji

Jedna z pracownic Komisariatu Policji III przechodząc korytarzem zauważyła przez okno mężczyznę, który kręcił się wokół zaparkowanych za komisariatem samochodów. To parking, na którym policjanci zostawiają swoje auta. Mężczyzna widziany przy nich był wyraźnie pobudzony- wykrzykiwał inwektywy i wymachiwał rękoma. Nagle zaczął niszczyć jeden z zaparkowanych samochodów. Pracownica natychmiast powiadomiła przebywających w komisariacie policjantów, którzy zatrzymali agresora. Okazało się, że zdążył uszkodzić maskę i zderzak jednego z aut. 29-latek był w znacznym stopniu nietrzeźwy- nawet w transporcie do aresztu jego agresja nie słabła, a przesłuchiwany później, oświadczył, że nie pamięta przebiegu tego zdarzenia. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Wartość wyrządzonych przez niego szkód przekracza 1000 złotych. Może mu teraz grozić do 5 lat więzienia.