Łatwiej o informacje o stanie zdrowia bliskich w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

W obliczu pandemii, aby zapobiegać transmisji wirusa, w szpitalach wprowadzono zakaz odwiedzin pacjentów. Niestety, wpłynęło to również na trudności z pozyskiwaniem informacji o stanie zdrowia pacjentów przez ich bliskich. Szczególnie istotne jest to w przypadku nieprzytomnych czy niezdolnych do zrozumienia informacji medycznych pacjentów, którzy sami nie mogą skontaktować się z rodziną. Sosnowiecki Szpital Miejski wprowadził uproszczone zasady udostępniania informacji o stanie zdrowia. Można je uzyskać telefonicznie. Wszystko dzięki identyfikacji na podstawie indywidulanego kodu PIN, uprawniającego osobę upoważnioną do uzyskania informacji.

Ponadto, sosnowiecka placówka, apeluje do mieszkańców, aby w sezonie jesiennym szczególnie dbali o siebie i swoich bliskich. A w przypadku nagłego zachorowania, w pierwszej kolejności, zgłaszali się do swojego lekarza w przychodni lub korzystali z Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej przy ul. Szpitalnej. Nie zgłaszajmy się z infekcją na Izbę Przyjęć, to pozwoli minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród osób z poważnymi schorzeniami, przebywającymi na Izbie Przyjęć – apeluje placówka.



Na początku marca wprowadzono w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim zakaz odwiedzin chorych. To dla pacjentów i ich rodzin pewne utrudnienie, ale jest to istotny elementem walki z COVID-19. W ten sposób zapobiega się rozprzestrzenianiu wirusa i nie naraża osób chorych, osłabionych na ewentualne ryzyko zarażenia. Sosnowiecka placówka, w trosce o komfort pacjentów oraz odpowiadając na ważną dla ich rodzin potrzebę uzyskania informacji o chorych, wprowadziła uproszczone zasady udostępniania informacji o stanie zdrowia hospitalizowanych. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, gdy pacjent jest nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia informacji medycznych, a także, gdy ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie sam przekazać wiadomości rodzinie. Zasady te obowiązują już od kilku dni.



- Wiemy, że dla rodzin pacjentów okres hospitalizacji ich bliskich jest czasem wyjątkowym i trudnym, a chęć uzyskania informacji o stanie zdrowia jest kluczowa. Dlatego ułatwiliśmy procedurę uzyskania informacji medycznej. Wprowadzenie tych zasad ma na celu zniwelowanie negatywnych skutków ogólnopolskiego zakazu odwiedzin. Naszą intencją jest to, by pacjenci sosnowieckiego szpitala oraz bliscy zainteresowani stanem zdrowia, bez trudności mogli kontaktować się z personelem medycznym drogą telefoniczną – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.



Rozwiązanie to wpłynie też na uporządkowanie sposobu komunikowania zainteresowanych osób z personelem szpitala.



Specjalny kod PIN Pacjenta – jak to działa?

Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy medycznej wymagają weryfikacji tożsamości osób, które chcą uzyskać informacje o stanie zdrowia bliskich. Wprowadzona w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim procedura określa zasady kontroli tożsamości osoby upoważnionej, postępowanie w przypadku pacjentów przytomnych, nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji oraz rozwiązania pozwalające na bezpieczne i zgodne z przepisami udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjentów.



Przy przyjęciu do szpitala, pacjent może wskazać osoby upoważnione, którym szpital może przekazać informacje i dane o stanie zdrowia pacjenta. Następnie, personel medyczny udostępnia pacjentowi jego indywidualny numer, pod którym został wpisany do księgi głównej szpitala. Numer ten stanowi kod PIN dostępu dla osób upoważnionych do informacji o stanie zdrowia tego pacjenta. Oprócz PIN-u pacjentowi przekazywany jest nr telefonu, pod którym osoba upoważniona może uzyskać informację wraz z godzinami dostępu.



W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta nieprzytomnego lub pacjenta niezdolnego do zrozumienia informacji, który nie mógł wskazać osoby upoważnionej do uzyskania informacji przeprowadza się wywiad z osobą dzwoniącą. Telefonujący powinien podać swoje dane oraz dane pacjenta i odpowiedzieć pozytywnie na 2 z 4 pytań kontrolnych (data urodzenia lub PESEL, miejsce zamieszkania, dzień hospitalizacji, sposób zgłoszenia się do szpitala).



Z gorączką nie na Izbę Przyjęć

Zbliżający się sezon jesienny, jak co roku, wiąże się ze wzrostem liczby infekcji wirusowych. Większa liczba zachorowań jest szczególnym wyzwaniem w dobie walki z pandemią koronawirusa. Sosnowiecki Szpital Miejski zwraca się do mieszkańców, aby w przypadku zachorowania lub złego samopoczucia, zgłaszali się w pierwszej kolejności do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub korzystali z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, a nie przychodzili na Izbę Przyjęć. Podział taki pozwoli minimalizować ryzyko przebywania w Izbie Przyjęć osób zakażonych SARS-CoV-2. Na Izbę przywożone są bowiem osoby w bardzo złym stanie zdrowia, często zagrażającym życiu, z obniżoną odpornością, a zakażenie COVID-em w ich przypadku może być tragiczne w skutkach i przyczynić się do śmierci.

Dostępna i sprawnie działająca Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Sosnowiecki Szpital Miejski przypomina, że w placówce w dzielnicy Zagórze przy ul. Szpitalnej 1 funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. Od poniedziałku do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 rano oraz we wszystkie soboty, niedziele i święta w ciągu dnia i w nocy, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, fachowej pomocy udzielają zespoły medyczne, czuwając nad bezpieczeństwem pacjentów. Jak mówią jej przedstawiciele, średnio w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim przyjmowanych jest każdego dnia około 30-40 pacjentów, a w weekendy nawet 70 osób. Personel medyczny realizuje również wizyty domowe.