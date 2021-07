Nowa multimedialna przygoda w Świecie Nauki i Fantazji w Zagłębiowskiej Mediatece trwa. W pierwszej połowie 2021 roku, do użytku Czytelników Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oddała najnowszą część agendy multimedialnej jaką jest STEM Kindloteka. Z jej zasobów można korzystać indywidualnie lub zapisać dziecko na warsztaty - oczywiście – za darmo! Liczba miejsc ograniczona.

Zasoby Kindloteki przeznaczone do użytku indywidualnego to m.in. nowe czytniki e-booków (Kindle) udostępniane na miejscu z przygotowanymi już propozycjami lektur oraz nowiutkie tablety z dostępem do Internetu.

Amazon STEM Kindloteka

Harmonogram – lipiec-sierpień 2021

poniedziałek-piątek w godz. 13.00–18.00; sobota 9.00 –14.00

Indywidualny dostęp do pracowni zgodnie z Regulaminem Amazon STEM Kindloteka (dostępnym w Zagłębiowskiej Mediatece).

Lipiec pod hasłem: Dzień czekolady – Słodkie granie:

7.07, godz. 10.30 - Grajmy razem w ScottieGo - zajęcia z użyciem tabletów,

14.07, godz.10.00 - Słodkie szaleństwo w ScratchJr - zajęcia z użyciem tabletów,

21.07, godz.10.30 - Zbierz słodycze - bawimy się Jimu i Dashem,

28.07, godz.10.30 - Projektujemy i kodujemy własną grę planszową - zajęcia offline.

Sierpień pod hasłem: Dzień Latarni Morskiej - Wakacyjna przygoda:

4.08, godz.10.30 - Tworzymy własną grę planszową (na podstawie projektu z poprzednich zajęć) - zajęcia offline,

11.08, godz.10.30 - Poznajemy Canvę - tworzymy kolaż wymarzonych wakacji,

18.08, godz.10.30 - MakeyMakey - tworzymy wakacyjne hity muzyczne,

25.08, godz.10.30 - Projektujemy latarnię morską w ScratchuJr.

Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy:

napisz – e-mail: multimedia.dzieci@biblioteka.sosnowiec.pl

zadzwoń tel.: 32 266 33 96 wew. 4

przyjdź bezpośrednio do Świata Nauki i Fantazji.

Obowiązuje limit miejsc – 8 osób na zajęciach.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat.