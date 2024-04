Kwietniowy repertuar kin Helios

Nadchodzący tydzień przyniesie kolejną dawkę emocjonujących seansów w kinach Helios. Poza filmową nowością „Civil War”, na wielkich ekranach zagoszczą wyjątkowe projekty specjalne, maraton filmowy z horrorami i stałe cykle uwielbiane przez widzów!

„Civil War”

„Civil War” to wbijające w fotel kino akcji, przedstawiające Stany Zjednoczone, w których toczy się wojna domowa. Zachodnie stany oraz Floryda występują przeciwko skorumpowanemu rządowi centralnemu. Fotografka wojenna Lee wraz z grupą reporterów próbuje dostać się do Waszyngtonu, aby przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. Dołącza do nich młoda i ambitna dziennikarka Jessie. Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką. Tytuł zbiera niezwykle pozytywne recenzje, także za sprawą obsady – w filmie występują między innymi Kirsten Dunst i Cailee Spaeny.

„Czerwone maki”

Ponadto w repertuarze znajdą się różnorodne gatunkowo tytuły, które już zdążyli pokochać widzowie. „Czerwone maki” to pierwszy polski film poświęcony bitwie pod Monte Cassino. Jej główny bohater, Jędrek, pomimo młodego wieku jest już ciężko doświadczony przez wojnę. Zetknięcie się z żołnierzami Armii Andersa powoduje w nim wewnętrzną przemianę. Tymczasem zbliża się decydujący atak na klasztor, którego nie potrafiły zdobyć wcześniej siły alianckie.

„Godzilla i Kong. Nowe Imperium”

Na wielkich ekranach można również obejrzeć produkcję „Godzilla i Kong. Nowe Imperium”, w której giganci muszą połączyć siły, aby pokonać śmiertelne zagrożenie. Okazuje się, że kraina Pustej Ziemi kryje w sobie nieodkryte tajemnice. Miłośnicy horrorów mogą zapoznać się z prequelem do słynnego tytułu z lat 70. – „Omen: Początek”. Młoda Amerykanka zostaje wysłana do Rzymu, gdzie natrafia na mroczne siły, przez które zaczyna kwestionować swoją wiarę. Dziewczyna odsłania także przerażający spisek.

„Pogromcy duchów. Imperium Lodu”

Również inna kultowa seria doczekała się kolejnej odsłony – jest to film „Pogromcy duchów. Imperium Lodu”. Kiedy w środku lata mieszkańcy Nowego Jorku zaczynają zamarzać, oznacza to tylko jedno – moc starożytnego artefaktu, badanego w tajnym laboratorium, wymknęła się spod kontroli. Poprzednia i obecna ekipa pogromców duchów działają ramię w ramię, by ratować miasto!

„Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica Szkolnego Podwórka”

W repertuarze Heliosa znajdą się też różnorodne propozycje dla najmłodszych. „Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica Szkolnego Podwórka” to kontynuacja przygód Idy i jej nietypowej klasy. Do grupy dołączają nowi bohaterowie: niesforny pingwin i nieśmiały kameleon. Tymczasem ktoś działa na szkodę placówki i chce doprowadzić do jej zamknięcia. Magiczne zwierzęta muszą pomóc w rozwiązaniu zagadki! „Za duży na bajki 2” to polski film familijny, przybliżający historię Waldka, który pragnie po latach odnaleźć swojego ojca wraz z grupą przyjaciół. Nie obędzie się bez nagłych zwrotów akcji i zabawnych zawirowań! Na ekranach zagości także porywająca animacja „Kung Fu Panda 4”, czyli kolejna odsłona zabawnej serii o Smoczym Wojowniku Po.

Na 12 kwietnia zaplanowano najbliższą odsłonę cyklu Nocne Maratony Filmowe. Tym razem będzie to wydarzenie dla miłośników filmów grozy, czyli Maraton Horrorów. W ramach wielogodzinnych projekcji kinomani będą mogli zobaczyć „Omen: Początek” oraz trzy porywające przedpremiery!

W nadchodzącym tygodniu Kino Konesera pojawi się w repertuarze aż dwukrotnie. W niedzielę, 14 kwietnia, w repertuarze zagości oscarowa odsłona cyklu. Widzowie będą mogli zapoznać się z dramatem „Strefa interesów”, nagrodzonym w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Następnego dnia, 15 kwietnia, zostanie wyświetlony tytuł „Pamięć” – życie pracowniczki socjalnej zmienia się gwałtownie, gdy odnawia znajomość ze swym dawnym kolegą ze szkoły średniej. W filmie występują uznani aktorzy: Jessica Chastain i Peter Sarsgaard.

Sieć zaprasza również na projekcje meczów Ligi Mistrzów UEFA na żywo. W nadchodzącym tygodniu na widzów czekać będą emocjonujące rewanże par ćwierćfinałowych. 16 kwietnia odbędzie się pojedynek FC Barcelony i PSG, a dzień później Manchester City zmierzy się z Realem Madryt!

W czwartkowe popołudnie tradycyjnie odbędą się projekcje polskiego kina w ramach cyklu Kultura Dostępna. 18 kwietnia kinomani będą mogli obejrzeć ciepłą komedię „Miłość jak miód”, przekonującą o tym, że wielkie uczucia mogą spotkać osoby w każdym wieku. Dwie główne bohaterki zamieniają się miejscami, dzięki czemu w wyjątkowych okolicznościach odnajdują miłość!

Szczegóły dotyczące seansów w nadchodzącym repertuarze oraz bilety można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić.

