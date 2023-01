Kulturalnie i sportowo. Ferie bez nudy w Sosnowcu

Jak można przyjemnie i ciekawie spędzić ferie zimowe 2023 w mieście? Zaprasza się do zapoznania się z miejską oferta przygotowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz miejskie jednostki kulturalne.

Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji tradycyjnie jest organizatorem półkolonii. Odbędą się one w dwóch turnusach. Na chwilę obecną wszystkie miejsca są zajęte.

– Zapisy prowadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej cieszyły się tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem. W każdym turnusie dla dzieci z roczników 2007-2015 utworzone będzie 8 grup liczących po 12 osób. Dla każdej grupy wiekowej zaplanowano atrakcyjne zajęcia na terenie naszego miasta, nie tylko w obiektach miejskich. Dzieciaki będą korzystać z naszych miejskich obiektów, m.in. zmodernizowanej pływalni w ŻeromParku. Nie zabraknie także innych atrakcji, w planach m.in.: wypady na ściankę wspinaczkową, do kina, czy Parku Trampolin. Nie zabraknie animacji, zabaw, będzie to także okazja do poznania dyscyplin sportowych, np.: szermierki. Podsumowaniem tygodnia będzie wycieczka tematyczna. Są jeszcze wolne, pojedyncze miejsca na półkoloniach, w rocznikach 2007 – 2008 na dwóch turnusach. Wiemy jaka jest sytuacja, być może ktoś jeszcze wypadnie i coś się zmieni, dlatego prosimy na bieżąco obserwować naszą stronę mosir.sosnowiec.pl oraz media społecznościowe – podkreśla Jerzy Górak, dyrektor MOSiR w Sosnowcu.

Warunki pogodowe nie pozwalają na tę chwilę na uruchomienie wyciągów na Górce Środulskiej.

– Zapraszamy na ślizgawkę na Stadionie Zimowym, tam będą prowadzone zajęcia z nauki jazdy na łyżwach, ponadto będziemy prowadzić w ferie naukę pływania. Szczegółowa rozpiska będzie dostępna na naszej stronie internetowej – dodaje dyrektor MOSiR.

Ferie z kulturą

Dzieciaki, które w ferie zostają w Sosnowcu mogą także korzystać z miejskich jednostek kultury.

Teatr Zagłębia w Sosnowcu będzie organizatorem Zimowych Warsztatów Teatralnych dla uczniów klas III-VI.

– Zabieramy chętnych w magiczną podróż do Krainy Opowieści! Zapraszanie widzów na wycieczki do nieznanych krain to podstawowa funkcja teatru, który wspaniale rozwija wyobraźnię i skutecznie pobudza kreatywność. Dlatego z okazji ferii zimowych przygotowaliśmy warsztaty twórcze dla wszystkich młodych osób, które chcą spędzić wolne dni w ciekawy sposób – mówi pedagożka Agata Kędzia.

Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami, na bezpłatne pokazy filmów animowanych o najsłynniejszym kocie i równie znanej myszce. Familijne seanse, zorganizowane w ramach ferii zimowych 2023, odbywać się będą w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. Wstęp wolny. Pokazy odbędą się w dniach 17, 20, 24 i 27 stycznia 2023 o godz. 11.00.

W Mediatece odbędą się także Ferie z Robotami. To cykl warsztatów dla młodych, początkujących miłośników nowych technologii w wieku od 7 lat. „Ferie z robotami” odbywać się będą w poniedziałki i czwartki (16.01;19.01;23.01;26.01.2023), w godz. 10.00–13.00 w Świecie Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu (poziom 1). Udział w warsztatach – bezpłatny. Wszystkie sprzęty i materiały zapewnia Organizator.

Na Ferie ze sztuką Jerzego Nowosielskiego zaprasza z kolei Zamek Sielecki. Zajęcia poprowadzą edukatorki artystyczne. Bezpłatne warsztaty połączone z rozmową o sztuce Jerzego Nowosielskiego odbędą się we wtorki 17 i 24 stycznia w godz. 10.00-12.00.

Ciekawie będzie także w MDK Kazimierz, gdzie odbędą się m.in.: warsztaty ceramiczne, plastyczne oraz kulinarne.

Na zajęcia zaprasza także Miejski Klub im. Jana Kiepury.

– Podczas ferii zapraszamy na zajęcia odbywające się u nas regularnie. W tym roku przez cały zimowy okres wypoczynku od szkoły będziemy prowadzić nasze zajęcia tematyczne – tłumaczy Michał Góral, dyrektor klubu.

22 stycznia (niedziela) Klub Kiepury zaprasza z kolei na rodzinne spotkanie z Kinem Muza. O godz. 11.00 odbędzie się projekcja filmu „Dziwny świat”. Bilety dostępne w cenie 12 zł.

Zima to wyjątkowa pora roku – czas zabaw na śniegu i lodzie: jazda na nartach, sankach, łyżwach, lepienie bałwana czy bitwy na śnieżki. Jednak każda zabawa musi się odbywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim osobom, które biorą w niej udział. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami na ten szczególny czas.

Bezpieczne ferie