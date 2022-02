Kulturalnie i sportowo – ferie w Sosnowcu bez nudy

Jak można przyjemnie i ciekawie spędzić ferie zimowe 2022 w mieście? Mimo trudnej sytuacji pandemicznej jednostki kultury i sportu zapraszają uczniów na szereg atrakcyjnych zajęć.

Odbędą się one w dwóch turnusach. Na chwilę obecną wszystkie miejsca są zajęte.

Jeśli warunki pogodowe pozwolą uruchomione zostaną wyciągi na Górce Środulskiej.

Dzieciaki, które w ferie zostają w Sosnowcu mogą także korzystać z miejskich jednostek kultury.

Wspólny projekt przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Teatr Zagłębia w Sosnowcu, które zapraszają uczniów i uczennic klas III-VI do udziału w warsztatach teatralno-literackich.

– W ciągu tygodnia pracy zetkniemy się z improwizacją aktorską, uruchomimy ciało i emocje oraz samodzielnie stworzymy książki. Punktem wyjścia do naszej zabawy będzie picture book „Cztery zwykłe miski” autorstwa uznanej na całym świecie autorki książek obrazkowych, Iwony Chmielewskiej. Autorka swoje książki tworzy ręcznie, robiąc użytek z kawałków tkanin, pożółkłych kartek, starych elementów – przedmiotów, które ktoś uznał za nieprzydatne. Odwołując się do idei recyklingu, my także spróbujemy stworzyć książki przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się wokół nas. Do stworzenia fabuł naszych opowieści posłużą nam zadania teatralne: pisanie dialogów i odgrywanie scen – mówi Agata Kędzia edukatorka z Teatru Zagłębia, która poprowadzi zajęcia wspólnie z Anną Orkisz z Biblioteki Miejskiej.