Koncert zespołu Mizarchi w Sosnowcu. "Pieśni żydowskie" w Pałacu Schoena

W sobotę 19 sierpnia o godzinie 18:00 Pałac Schoena w Sosnowcu zaprasza serdecznie do parku na koncert zespołu "Mizarchi", który zaprezentuje poruszający program "Pieśni żydowskie".

Koncert w Sosnowcu

"Pieśni żydowskie" – program z autorskimi utworami Zbigniewa Tepera. Opowiada o żydowskim miasteczku, które nie ma jednej nazwy z racji tego, że takich miasteczek było wiele. Ludzie w nich żyli, pracowali, sprzeczali się i kochali. Wierzyli w to, że tak będzie zawsze. Nie przewidzieli, że świat sztetla nie będzie wieczny. Tylko niektóre budynki z oknami jak oczy dziecka, pamiętają świeżość tamtych dni. Może w jednym z okien, w którym wygląda zmęczona staruszka, siedziała kiedyś urocza, młoda dziewczyna, o której marzyli przystojni chłopcy. Na pytanie – kiedy to było? Odpowiedź nasuwa się sama. Niedawno. Dla niektórych to wieczność.

Zespół „Mizrachi” to zespół , który w wielowymiarowym spojrzeniu na zmieniający się świat, próbuje opowiedzieć o nim czasami w sposób prosty a niekiedy zawoalowany. Pokazuje w swoich programach historie, które mają pierwiastki prawdy, oraz namacalne jak w opuszkach palców płaszczyzny po których poruszać się może nasza wyobraźnia. Tworzą go muzycy, którym w duszy gra. Wszystkie utwory są autorskimi kompozycjami Zbigniewa Tepera.

Skład zespołu "Mizarchi"

Zbigniew Teper - poeta, pieśniarz, bard Zagłębia Dąbrowskiego. Debiutował w roku 1985 zeszytem literackim „Nie wypuszczajcie papug za dnia” wydanym przez Klub Studencki „AKANT” Uniwersytetu Śląskiego. Wydał również „Wichry i piosenki” – zbiór utworów poetyckich na orkiestrę i pióro. Nagrał dwie płyty autorskie: „Magiel czasu” oraz „Pieśni mojego Zagłębia”.

Występował na scenie z artystami i zespołami: Elżbieta Adamiak, Mirosław Czyżykiewicz, Jacek Stęszewski, Emilian Kamiński, Jan Nowicki, Urszula Makosz, Chór cerkiewny „OKTOICH”, Zespół „Krakowskie trio stroikowe”, Zespół „Klezmorim trio”, Zespoł „Kriva Drina”. Autor cyklicznych koncertów: „Retoryka czterech kultur” odbywających się w Sali Koncertowej MUZA w Sosnowcu oraz programów „Retoryka na językach” w najlepszych tłumaczeniach na kilkanaście języków świata. Jest również autorem koncertów zatytułowanych „Zagłębiowski Wieczór Bardów STATECZEK”. Tłumaczeń jego utworów dokonano na kilkanaście języków.

Mateusz Prześlak – Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie gitary. Jest laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, licznie koncertuje w kraju i za granicą solo i zespołowo. Nie boi się eksperymentów oraz gatunków muzycznych grając od jazzu przez rocka po klasykę. Spełnia się pedagogicznie w ramach swojej specjalności, aranżuje, komponuje.

Michał Kubarski – Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.. Laureat czołowych nagród zdobytych podczas najbardziej prestiżowych konkursów i festiwali akordeonowych w kraju i za granicą. W swoim dorobku artystycznym posiada takie osiągnięcia jak: I miejsce w kategorii do lat 15-tu, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy „Coup Jeneusse” w Bratysławie (2003, Słowacja); V miejsce w kategorii do lat 15-tu, Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal (2006, Niemcy); I miejsce i GRAND PRIX w kat. A, Prezentacje muzyki akordeonowej „harmonia viva” (2006 Wrocław); Srebrny medal w kategorii do lat 15-tu, Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Castelfidardo (2007, Włochy).