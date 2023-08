Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu Rodzina 800+

Od 1 stycznia 2024 r. do polskich rodzin popłynie zwiększona kwota wsparcia finansowego o 300 zł miesięcznie. Pozostałe warunki programu pozostaną bez zmian. Wczoraj Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę.

- Mogę w tej chwili, już po złożeniu tego podpisu, z całą odpowiedzialnością powiedzieć: od 1 stycznia 2024 roku świadczenie tzw. 500+ staje się świadczeniem 800+. Każda rodzina wychowująca dzieci na każde dziecko wychowywane w rodzinie otrzyma 800 zł. Nie trzeba w tej sprawie żadnych dodatkowych decyzji - mówił prezydent Andrzej Duda.

800+ już od stycznia

Rządzący szacują, że z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci. W związku z tym wydatki z budżetu państwa wzrosną o 24 mld rocznie.

- Oczywiście, proszę Państwa, to będą wydatki z budżetu państwa – tak, oczywiście. One wzrosną? Tak, wzrosną o 24 mld rocznie, tak jest to w tej chwili szacowane. Ale, proszę Państwa, to są wydatki, które ja nazywam inwestycyjnymi. To jest inwestycja! To są być może najlepiej zainwestowane w ogóle pieniądze. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, niż inwestycję w społeczeństwo, niż inwestycję w rodzinę i wreszcie – niż inwestycję w dzieci. Wszyscy wiemy znakomicie, że po to, żeby umożliwić naszym dzieciom normalne funkcjonowanie, edukację, po to, żeby dobrze się czuły ze swoimi rówieśnikami – gotowi jesteśmy do różnych poświęceń. No więc wreszcie państwo polskie od 2016 roku też – jak widać – gotowe jest do tego, żeby poświęcać część swojego budżetu na wsparcie dla dzieci i dla rodzin. Wreszcie! Wreszcie prawdziwa polityka prorodzinna - mówił Andrzej Duda.

800+ bez żadnych dodatkowych wniosków

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała wydania decyzji ani składania dodatkowych wniosków.

- Podczas spotkań z rodzinami uczulamy rodziców i opiekunów na to, że zmiana wysokości świadczenia nie będzie wymagała od nich żadnych dodatkowych czynności. Podkreślam to bardzo wyraźnie, ponieważ oszuści nie oszczędzą żadnej okazji do wyłudzenia pieniędzy czy danych osobowych. Co chwilę słyszymy o tego rodzaju próbach. Drodzy rodzice, nie dajcie się oszukać! – apeluje minister rodziny Marlena Maląg.

800+ – zasady przyznawania

Świadczenie wciąż będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia przez nie 18. roku życia. Będzie wypłacane co miesiąc. To, czy świadczenie zostanie przyznane, nie jest uzależnione od sytuacji materialnej rodziny. Aby otrzymać 500 plus w podwyższonej kwocie, nie ma konieczności składania nowego wniosku – świadczenie zostanie podniesione z urzędu. Rodzice, którzy nie pobierają 500+ na dziecko mogą się o nie starać, składając wniosek w formie elektronicznej.