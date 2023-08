Aplikacja i Portal Transport GZM dostępne dla pasażerów

Aplikacja ułatwiająca zakup biletów z oferty ZTM jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store. GZM zachęca do jej przetestowania i podzielenia się uwagami.

Aplikacja dla pasażerów z GZM

– To swego rodzaju prapremiera. Sierpień będzie miesiącem do zapoznania się z działaniem aplikacji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z jej działaniem. Aplikacja nie posiada jeszcze wszystkich planowanych funkcjonalności, będą one sukcesywnie dodawane, ale nawet w udostępnionym zakresie niezwykle ułatwi naszym mieszkańcom codzienne podróże – wyjaśnia Jacek Brzezinka, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dzięki aplikacji założenie konta w systemie Transport GZM będzie możliwe bez wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera i oczekiwania na wyrobienie karty jak w systemie ŚKUP. Zakupione bilety dostępne są od razu, nie trzeba czekać na ich zakodowanie.

Aplikacja Transport GZM to jedyna aplikacja, w której można kupić wszystkie bilety z taryfy, także bilety długookresowe, na 30, 90 i 180 dni, Metrobilety oraz bilety pakietowe.

Zakup biletów jednorazowych (na 20, 40 i 90 minut) w aplikacji jest możliwy wyłącznie po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się w pojeździe. W każdym z pojazdów znajduje się od 6 do 12 kodów, w zależności od wielkości pojazdu, które można szybko zeskanować nawet ze znacznej odległości. Wkrótce zeskanowanie kodu QR przy zakupie biletów będzie konieczne również w zewnętrznych aplikacjach.

Aplikacja umożliwia również planowanie podróży dzięki dostępnym rozkładom jazdy i wygodnemu planerowi.

– Wdrażanie nowego systemu to proces. Nadszedł moment, w którym możemy włączyć w ten proces pasażerów. Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją i przesyłania uwag dotyczących jej działania na adres ux@metropoliagzm.pl – dodaje Brzezinka.

Prosto i wygodnie

Dzięki aplikacji założenie konta w systemie Transport GZM zajmuje nie więcej niż 3 minuty. Wizyta w Punkcie Obsługi Pasażera (POP), ani oczekiwanie na kartę, tak jak to było w przypadku Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), nie będzie konieczne. Możliwy jest import danych z systemu ŚKUP oraz założenie konta w systemie od zera.

Wizyta w POP nie będzie również konieczna w celu zakodowania ulg, można je samodzielnie przypisać do konta (w aplikacji mobilnej albo na portalu). Wystarczy przy pierwszej kontroli okazać dokument uprawniający do ulgi, wówczas zostanie ona potwierdzona i przy kolejnych podróżach nie będzie konieczności posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi. W dalszym ciągu można to zrobić w Punkcie Obsługi Pasażera, ale nie jest to obligatoryjne, wystarczy potwierdzenie przez kontrolera w pojeździe.

Dwa rodzaje kont

Aby korzystać z systemu Transport GZM, należy założyć konto (Indywidualne Konto Użytkownika-IKU), imienne lub anonimowe. Konto anonimowe pozwoli tylko na zakup wybranych biletów (biletów na okaziciela), konto imienne pozwoli na korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu, zakup dowolnego biletu z taryfy, zapisanie ulgi w systemie, podróż bez konieczności okazywania dokumentów podczas kontroli biletów (po potwierdzeniu ulgi podczas pierwszej kontroli).

Podróż Start/Stop – jesienią

Kolejne funkcjonalności pojawią się w aplikacji w kolejnych wydaniach. Jesienią uruchomiona zostanie opcja Podróż Start/Stop, w ramach której dostępne będą bilety 5-cio, 10-cio i 15-tominutowe, 30 minutowa bezpłatna pauza na przesiadkę i optymalizacja przejazdów. Na koniec dnia system przenalizuje wszystkie przejazdy Start/Stop i dobierze najkorzystniejszy finansowo dla pasażera przedział czasowy. Dodatkowo niezależnie od liczby przejazdów Start/Stop w trakcie dnia system naliczy opłatę nie wyższą niż równowartość ceny biletu dziennego (12zł).

Docelowo system Transport GZM zastąpi Śląską Kartę Usług Publicznych. Pasażerowie przyzwyczajeni do używania, zamiast aplikacji, plastikowych kart, będą mogli dalej posługiwać się starymi kartami ŚKUP również w nowym systemie. System Transport GZM będzie posiadał również swoje własne karty. Będą one dostępne w kolejnych etapach wdrożenia systemu.