W niedzielę 10 kwietnia o godzinie 18:00 w Sali Koncertowej Muza odbędzie się Koncert charytatywny – Sosnowiec gra dla Ukrainy. Na scenie wystąpi Basia Dratwińska z zespołem oraz Holly Blue. Wstęp wolny.

Sosnowiec gra dla Ukrainy

Basia Dratwińska – 25-letnia absolwentka wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wokalistka, autorka muzyki i polskich tekstów. We współpracy z zaprzyjaźnionym producentem i pianistą, Nikodemem Sikorskim, stworzyła autorski materiał na debiutancką płytę „Naprawdę”, której premiera odbyła się w lutym 2020r w ramach LOTOS Jazz Festival 22 Bielskiej Zadymki Jazzowej. Muzyka Basi to miks Soulu, Funku i Popu, w obrębie, których to gatunków przeplatają się brzmienia elektroniczne, zarówno współczesne, jak i vintage’owe, inspirowane latami 70′ i 80’. Koncerty łączą w sobie energiczne i spójne show, opowiedziane w języku polskim, pełne radości, groove’u, improwizacji i rytmicznych partii żywej sekcji dętej. (7-osobowy skład). Twórczość artystki docenili redaktorzy rozgłośni radiowych w całej Polsce, a debiutanckie utwory wielokrotnie wybrzmiały na antenach: Jedynka Polskie Radio, Trójka, Czwórka, Radio 357, Meloradio, Radio Jazzkultura, Radio Opole, Radio Łódź, Radio Lublin i innych. Wszystkie utwory Basi dostępne są w serwisie internetowym YouTube, na Spotify, Tidal, Apple Music i innych platformch streamingowych.

Zespół Holly Blue – to śląskie trio założone w 2011 r. przez Sonię Kopeć, jej brata Krystiana oraz Emila Blanta – muzyka i producenta znanego m.in. z grup Gutierez i The Marians. Nasza muzyka, określana jako intelligent pop, może kojarzyć się z klimatami Roisin Murphy, Reginy Spector czy Emiliany Torrini. Pomimo inspiracji zachowuje jednak swój własny unikatowy klimat, charakteryzujący się subtelnym głosem Soni oraz oryginalnym brzmieniem i aranżacjami. Debiutancka płyta zespołu pt. „First Flight” ukazała się jesienią 2012 r. Na płycie znalazło się dziesięć premierowych kompozycji oraz cover zespołu The Connells „74-75” w zupełnie nowej zaskakującej aranżacji. Po wydaniu płyty zagraliśmy wspólne koncerty m.in z Selah Sue (Holly Blue było oficjalnym supportem na polskiej trasie belgijskiej gwiazdy pop) oraz polskimi artystami – Myslovitz, Anią Dąbrowską, Fisz/Emade,

Natalią Przybysz, Julią Marcell, Natalią Nykiel. W 2013 roku wystąpiliśmy na festiwalu SOPOT TOPtrendy i zagraliśmy dużą trasę po Polsce oraz Wyspach Brytyjskich. Piosenki Holly Blue grane są regularnie w ogólnopolskich stacjach radiowych oraz znalazły się na składankach „Sealesia 1” i „Sealesia 2”, „Mysłowice Dobrze Brzmiące” oraz „Cafe Night & Day: Chillout &

Alternative Edition 2014”. W 2016 r. zespół wydał drugi album pt. “UpBeat”, którego jednym z producentów był Eddie Stevens znany ze współpracy z Moloko, Roisin Murphy czy Zero 7. Skład powiększył się również o gitarzystę Artura Szmera. 15.04.2021 ukazała się trzecia płyta zespołu – “Guantanamo” promowana przez single: “Guantanamo” „Wygnani z miasta”, „Telepop” oraz “Sprężyna”. Obecnie zespół pracuje nad czwartym albumem, którego premiera zaplanowana jest na jesień 2022r.

W dniu koncertu prowadzona będzie zbiórka pieniężna dla Ukrainy