Komediowy początek jesieni z Heliosem! 

Sieć kin Helios przygotowała repertuar na nadchodzący tydzień tak, aby wszyscy widzowie z uśmiechem powitali jesień. Bowiem koniec wakacji w kinach nie oznacza wcale smutku – wręcz przeciwnie. Zaczyna się ciekawy i bardzo gorący okres filmowy. Na ekranach zagoszczą rodzime gwiazdy jak również te z całego świata w długo wyczekiwanych filmach. Rozpocznie się kolejny wyścig tym razem o miano najlepszej produkcji jesieni i całego roku! Kina Helios serdecznie zapraszają wszystkich widzów na filmową przygodę.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Czy pech może przynieść szczęście? A może nawet miłość? Brawurowa komedia romantyczna „Szczęścia chodzą parami” już w najbliższy piątek rozbawi do łez widzów Helios. Bohaterką filmu jest Malwina przebojowa projektantka samochodów, która zakochuje się w Brunonie, wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że sprowadza na swoje dziewczyny pecha, który kończy nawet najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Tym razem Bruno nie zamierza się poddać.

Jako drugą premierę widzowie zobaczą zaskakującą komedię o absurdach naszej rzeczywistości i tematach, których w polskim kinie jeszcze nie było! Dwa zwalczające się środowiska, dwa przeciwstawne pomysły na życie, a w tym wszystkim ona, on... i miłosne uczucie wystawione na największą próbę. Pełen luz, salwy śmiechu, wartka akcja i kompletny brak cenzury wszystko to w znalazło się w gwiazdorskim filmie „Kryptonim Polska”. Za dobrą zabawę i konkretną dawkę humoru ręczą aktorzy: Borys Szyc i Maciej Musiałowski, w rolach radykalnie niezdarnych narodowców-pechowców, oraz Piotr Cyrwus i Cezary Pazura.

Na młodych widzów również czeka zabawna historia - animowana komedia „JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM”. Jak się nie śmiać z psa, który marzy, aby zostaćŚ samurajem? Kot to inna sprawa – to urodzony wojownik. Ale główny bohater jest wyjątkowo zdeterminowanym i upartym psem, a widzowie uśmieją się do łez obserwując jego szkolenie pod okiem... kociego Mistrza.

Na duży ekran powrócili też bohaterowie kultowej serii AFTER – Tessa i Hardin. W najnowszej odsłonie „AFTER 4. Bez siebie nie przetrwamy” ich związek ponownie zostanie wystawiony na ciężką próbę. Odkryją, że nie są od siebie tak różni, jak dotąd sądzili. Ona nie jest już tą niewinną dziewczyną, którą była przed laty, a on przestał być tym zbuntowanym chłopakiem, który kiedyś tak ją oczarował. Jednak to, co tak dramatycznie dzieli Tessę i Hardina sprawia jednocześnie, że nie mogą bez siebie istnieć. Czy ten ostatni raz Tessa znajdzie w sobie siłę, by pomóc ukochanemu zmierzyć się z demonami przeszłości?

Sympatyków powieści „Gdzie śpiewają raki” ucieszy fakt, iż nadal mogą wybrać się do kina na ekranizację tego bestsellera. To wyjątkową podróż filmowa, pełna emocji i wzruszeń historia niezwykle wrażliwej dziewczyny Kyi, która w młodości została porzucona przez własną rodzinę i dorastała samotnie na bagnach nieopodal małego miasteczka Barkley Cove. Życie doświadczy ją ponownie, kiedy na mokradłach znalezione zostaje ciało młodego chłopaka, a miejscowi zwrócą się przeciwko Kyi...

5 września Kino Konesera zaprosi widzów na film "Chungking Express!" Dwóch hongkońskich gliniarzy o złamanych sercach, dwie przewrotne historie o niemożliwych spotkaniach, historie urzekające i zagadkowe traktujące o samotności i mijaniu się w tłumie. Obraz ze swoją neonowo-chropowatą stylistyką stał się jednym z najważniejszych filmów definiujących estetykę lat 90 oraz punktem odniesienia dla całego pokolenia twórców.

8 września cykl Kultura Dostępna zaprezentuje komedię „Jakoś to będzie”, w której widzowie poznają trzech życiowych nieudaczników, kumpli od dziecka, wciąż kombinują jak się dorobić, żeby się nie narobić. Ciągłe ślizganie się przez życie średnio im wychodzi, ale teraz wpadają na „genialny plan”, z którym ma być inaczej.

