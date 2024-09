Kolejny Lokal na Kulturę w Sosnowcu otwarty!

Muzyczny Adres to pierwszy laureat VI edycji „Lokalu na kulturę”, który otworzył lokal. Działa w budynku Forum przy ul. Modrzejowskiej 32A.

VI edycja „Lokalu na kulturę”

Muzyczny Adres to miejsce, w którym każdy, niezależnie od wieku może rozwijać swoje muzyczne pasje. Szkoła oferuje indywidualne lekcje śpiewu, warsztaty, nagrania audio-video oraz organizuje koncerty. Lekcje w szkole twórczo rozwijają techniki śpiewu, emisję głosu, pracę z mikrofonem, komponowanie własnych utworów i pisanie tekstów. Z powodzeniem przygotowywani są jej podopiecznych do programów typu talent show, egzaminów wstępnych do państwowych szkół muzycznych i uczelni muzycznych.

Poziom nauki ustalany jest indywidualnie według wieku (5 – 60+), potrzeb i doświadczenia ucznia. W szkole nauka przebiega w bezstresowej, przyjemnej atmosferze a nasi nauczyciele oprócz ugruntowanej pozycji na polskiej scenie muzycznej są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach – pierwszej polskiej uczelni kształcącej w dziedzinie muzyki rozrywkowej.