Kolejne włamanie w Sosnowcu. Poznajesz tych mężczyzn?

Policjanci z Komisariatu I prowadzą postępowanie w sprawie włamania do jednego ze sklepów znajdujących się w centrum Sosnowca, do którego doszło 5 marca tego roku.

Do włamania doszło 5 marca 2023 roku w godzinach popołudniowych na terenie jednej z placówek handlowych usytuowanych w centrum Sosnowca. Nieznani sprawcy włamali się do jednego ze sklepów, po czym dokonali kradzieży 6 akumulatorów do e-papierosów, których wartość wynosi ponad 560 złotych.

Publikujemy ich wizerunek z prośbą o pomoc w ustaleniu personaliów. Wszystkie osoby posiadające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komisariatem Policji I w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 0100. Osobom przekazującym informacje zapewnia się pełną anonimowość.