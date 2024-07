Kolejne warsztaty w ramach wakacyjnej akcji MBP. Uczestnicy stworzą naturalne kosmetyki!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator akcji „Jestem EKO z BIBLIOTEKĄ – lato 2024” – serdecznie zaprasza do udziału w pasjonujących i pięknie pachnących warsztatach z tworzenia ekokosmetyków (mydełek, soli do kąpieli i mgiełek do ciała) z EKO PRZYSTANKIEM z Bielska-Białej.

Ekowarsztaty dla miłośników kosmetyków

Warsztaty odbędą się w czwartek 11 lipca o godz. 11.00 w Filii nr 15 – Mec przy ul. S. Kisielewskiego 9a. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – obowiązują zapisy. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl.

Kosmetyczne EKOLABORATORIUM – do sosnowieckiej Biblioteki zaproszona została edukatorka z EKO PRZYSTANKU z Bielska-Białej, która przeprowadzi dla dzieci – lubiących eksperymenty, prace manualne i piękne zapachy – specjalne warsztaty z tworzenia ekokosmetyków – mydełek, soli do kąpieli i mgiełek do ciała. Wszystkie kosmetyki utworzone zostaną z bezpiecznych, naturalnych produktów – olejków, ziół, suszonych kwiatów i innych pachnących dodatków. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego naturalne kosmetyki są lepsze dla naszej skóry, ale także dla planety. Dodatkowo każde dziecko będzie mogło elegancko zapakować swoje dzieła, by następnie podarować je bliskiej osobie.

Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przesłanie ich na adres: zapisy@biblioteka.sosnowiec.pl lub dostarczenie jej osobiście do Działu Instruktażu i Promocji (Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11, poziom II pokój nr 2.11, Dział Instruktażu i Promocji czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00).

Zapisy rozpoczęły się 17 czerwca 2024 r.