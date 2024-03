Kolejne sukcesy sosnowieckich karateków

Sosnowiecki Klub Karate znów na podium.

Podczas Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów oraz Otwartego Ogólnopolskiego Turnieju Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai SKK reprezentowały Florentyna Dadzibug i Julia Jaruga. Na matach rywalizowało 355 zawodników i zawodniczek z 53 klubów z całej Polski.

Brązową medalistką w kategorii kata została Florentyna Dadzibug. Shihan Eugeniusz Dadzibug 6 dan wystąpił w roli sędziego. Kolejne ważne zawody w marcu to Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin, które odbyły się w Katowicach. W turnieju wzięło udział 305 zawodników z 33 klubów. Sosnowiecki Klub Karate reprezentowało 22 zawodników, którzy zdobyli 2 złote medale w kumite: Maciej Polok i Maciej Machura. Srebrny medal trafił do Mariusza Zielińskiego, który walczył w kumite, a dwa srebrne do Wincentego Szczesio, który zdobył medale i w kata, i w kumite. 7 brązowych w kumite wywalczyli – Florentyna Dadzibug, Julia Jaruga, Sebastian Machowicz, Bartosz Polok, Filip Witkowski, Pola Ramos i Agata Spendel.

Aż pięciu zawodników zajęło wysokie miejsca 4-8. Kierownikiem drużyny SKK była sensei Małgorzata Dadzibug 4 dan. W roli sędziów wystąpili: sensei Jarosław Pieszka, sensei Sebastian Woźniczko, sensei Sławomir Krawczyk i senpai Andrzej Jackiewicz.