Obchody 60-lecia sosnowieckiego Szpitala Miejskiego [ZDJĘCIA]

Sosnowiecki Szpital Miejski jako jedna z najnowocześniejszych i najlepszych placówek w regionie obchodzi swoje 60. urodziny. Po 6 dekadach działalności, szpital świadczy specjalistyczną opiekę medyczną na 14 oddziałach oraz dysponuje najwyższej klasy sprzętem medycznym.

Szpital Miejski w Sosnowcu świętuje 60-lecie

Szpital to przede wszystkim jednak ludzie – wyspecjalizowany personel medyczny, kadra administracyjna i techniczna oraz pracownicy pomocniczy, bez których sosnowiecki szpital by nie powstał i dzięki którym dziś jest wiodącą lecznicą. Blisko 14 tysięcy hospitalizacji i 125 tysięcy świadczeń medycznych udzielanych każdego roku mieszkańcom Zagłębia, Sosnowca i okolic to dowód na to, jak ważnym punktem na medycznej mapie całego województwa śląskiego jest Sosnowiecki Szpital Miejski. Z okazji jubileuszu m.in. zaprezentowano pamiątkową gablotę z historycznymi zdjęciami oraz porodówkowy mural, który zdobi wejście na Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej. Ponadto Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej uhonorowano imieniem dr. n. med. Leszka Soneckiego (twórcy tego oddziału) oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Uroczystość zakończy się wieczorną galą, podczas której wręczone zostaną nagrody m.in.: przyjaciołom i zasłużonym pracownikom szpitala.

We wtorek, 26 marca, w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim odbyły się oficjalne obchody Jubileuszu 60-lecia placówki. W uroczystości udział wzięli Zarząd Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego oraz zaproszeni goście, m.in.: Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca, Rafał Adamczyk Wicewojewoda Śląski, Anna Jedynak-Rykała, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Monika Holewa, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej oraz radni miejscy i pracownicy szpitala.

- Szpital to przede wszystkim ludzie, a te ostatnie lata pokazały nam, że jako zespół, kadra medyczna, administracyjna, techniczna oraz personel pomocniczy, jesteśmy doskonale zorganizowani i jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkimi trudnościami, takimi jak np. pandemia COVID-19. W ciągu tych ostatnich 60 lat spotkaliśmy na swojej drodze wiele osób i instytucji, które nas wsparły, nie tylko materialnie. Tym wszystkim osobom bardzo dzisiaj dziękujemy. Życzę nam wszystkim, by nasze wspólne działania na rzecz naszego Szpitala sprzyjały jego dalszemu rozwojowi przez kolejne lata – mówiła Aneta Kawka, Prezes Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, związana z placówką od 15 lat, dodając: Dziś patrząc wstecz, możemy być dumni z naszych osiągnięć, ale również z wdzięcznością spojrzeć w przyszłość, która przynosi nowe możliwości i szanse.

Symbolika porannych uroczystości

Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości, Prezes Zarządu Aneta Kawka przedstawiła prezentację na temat historii szpitala, najnowszych inwestycji oraz dalszych planów. Następnie zebrani obejrzeli specjalnie przygotowany film – wspomnienie o dr. n. med. Leszku Soneckim – ordynatorze i współtwórcy pierwszego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

– Był nie tylko wybitnym lekarzem, ale także wyjątkowym człowiekiem, którego zasługi zostały docenione poprzez uhonorowanie go odznaką Zasłużony dla Miasta Sosnowca w 2014 r. Pamięć o nim pozostanie na długo z nami, a jego ogromnym trud pracy, oddanie szpitalowi i wychowanie pokoleń lekarzy doceniamy też dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu – mówił w swojej laudacji dr. n. med. Bogdan Wójcik, Dyrektor ds. Medycznych, Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej.

Następnie uroczyście odsłonięto tablicę z nową nazwą Oddziału oraz goście przeszli na Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Ortopedycznej, gdzie oficjalnie zaprezentowany został porodówkowy mural, który z okazji jubileuszu stworzył znany, zagłębiowski artysta Wojciech Walczyk. Malowidło zostało ufundowane przez Miasto Sosnowiec. Wydarzenie uświetniła wystawa historycznych fotografii przedstawiających m.in. uroczyste otwarcie szpitala przez Edwarda Gierka i Jerzego Ziętka, uruchomienia pierwszego oddziału, jubileusz 30-lecia placówki czy zdjęcia dokumentujące rozwój, najnowsze działania i inwestycje. Był także czas na pamiątkowe wpisy do księgi oraz prezentację gabloty jubileuszowej, w której oprócz starych fotografii znalazły się również przyrządy medyczne z dawnych lat. Symboliczny charakter porannych uroczystości podkreślał Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

- Obchody Jubileuszu 60-lecia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego to czas, który nie tylko skłania do refleksji nad przeszłością i dotychczasowymi osiągnięciami szpitala, lecz także pozwala nam na spojrzenie w przyszłość pod kątem dalszych planów i rozwoju placówki. Szpital to przede wszystkim ludzie. Dlatego dziękuję wszystkim zaangażowanym – od personelu medycznego po pracowników administracyjnych i technicznych, za trud włożony w rozwój szpitala. Jako miasto nadal będziemy wspierać największe inwestycje i działania, dbając o dalszy rozwój i wysoki standard opieki medycznej dla naszej społeczności – mówił Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

- Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom zarówno miejskim, jak i wojewódzkim, które przez te lata przyczyniły się do rozwoju Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Życzę nam wszystkim dalszych sukcesów, zdrowia i owocnej współpracy, bo przed nami kolejne ważne inwestycje w Szpitalu – dodał Rafał Adamczyk, Wicewojewoda Śląski.

60 lat niezwykłej historii

Historia powstania Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sięga roku 1964. Pierwszy projekt nowego Szpitala, który został zbudowany na planie odwróconej litery H, powstał już w 1957 r., a budowę rozpoczęto w 1959 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 lipca 1964 r. w dniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Na to wydarzenie przybyło wiele ważnych osobistości, pracowników ochrony zdrowia, mieszkańców Sosnowca oraz gości z sąsiednich miast. W uroczystościach udział wzięli m.in. wspomniani wcześniej Edward Gierek i Jerzy Ziętek.

W nowym szpitalu funkcjonowały oddziały Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Chorób Wewnętrznych, Neurologiczny, Laryngologiczny i Chirurgii Dziecięcej, przeniesione ze starych lokacji na terenie miasta. Na początku personel medyczny pracował w bardzo trudnych warunkach. Oddziały zlokalizowane były w różnych częściach miasta, w starych adaptowanych budynkach o dużych przepełnionych salach, w których brakowało niezbędnego zaplecza medycznego i łóżek szpitalnych. Warunki te zmobilizowały władze miasta oraz personel lekarski do rozpoczęcia starań o fundusze na budowę nowego obiektu, która trwała 5 lat.

Jednak nadal na terenie Sosnowca brakowało tak ważnych oddziałów, jak urologia czy chirurgia urazowa. Uwzględniając te potrzeby, już 1 lutego 1965 roku otwarto pierwszy na terenie Zagłębia Oddział Urologiczny, który przyjmował wszystkich pacjentów na terenie tego regionu. Natomiast w 1970 roku otwarto Oddział Chirurgii Urazowej (jeden z pionierskich oddziałów wykonujących operacyjne zabiegi endoprotezoplastyki w regionie), którego Ordynatorem został dr n. med. Leszek Sonecki – nowy Patron Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej.

Od tego czasu rozpoczęto całodobowe, codzienne dyżury w pracowni rentgenowskiej oraz laboratorium, co zwiększyło możliwości diagnostyczne i lecznicze placówki. Nowo otwarty Szpital liczył 376 łóżek oraz 30 łóżeczek dla noworodków. Budowa placówki kosztowała blisko 80 mln ówczesnych złotych.

- Dzisiaj Sosnowiecki Szpital Miejski to jedna z najnowocześniejszych, najlepiej działających i rozwijających się placówek medycznych w województwie śląskim. Obserwując rozwój tego szpitala, chciałam szczególnie podkreślić siłę i jedność, którą tworzycie Państwo jako załoga. Dziękuję za pomoc, empatię i życzliwość. Niech kolejne lata upływają wam w zdrowiu, bo przede wszystkim to jest najważniejsze, żebyście mogli dalej pomagać – podkreśla Anna Jedynak-Rykała, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Sosnowiecki Szpital Miejski prowadzi działalność leczniczą w 14 oddziałach. W placówce funkcjonują także Izba Przyjęć, nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium czy nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Oddziały wyposażone są w nowoczesny, wysokiej klasy, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Placówka dysponuje 393 łóżkami dla pacjentów, w tym 14 łóżeczkami na Oddziale Noworodków i Wcześniaków. Sukces realizowanej misji potwierdzają statystyki – około 14 tysięcy hospitalizacji i udzielanie 125 tysięcy świadczeń medycznych rocznie. Co istotne, Sosnowiecki Szpital Miejski od lat z powodzeniem radził sobie z różnymi wyzwaniami, w tym największą próbą dla całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce – pandemią koronawirusa.

Dalsze inwestycje w rozwój sosnowieckiej placówki

Sosnowiecki Szpital Miejski konsekwentnie się rozwija i wprowadza udogodnienia dla pacjentów. W 2012 r. Oddział Noworodków i Wcześniaków przeszedł gruntowy remont, dzięki czemu znacznie poprawiły się warunki dla Mam oraz ich Maluszków. Wraz z Oddziałem Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej o II stopniu referencyjności to jedne z kluczowych oddziałów Szpitala. To właśnie tutaj, w komfortowych i bezpiecznych warunkach przychodzą na świat młodzi sosnowiczanie i sosnowiczanki, a przyszli lekarze szkolą się pod czujnym okiem specjalistów. Dzięki współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym placówka współorganizuje międzynarodową konferencję "Podstawy Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii" dla młodych lekarzy. Sosnowiecka Porodówka działa także na Facebooku. Na profilu "Rodzę w Sosnowcu" można oglądać śliczne zdjęcia Bobasów urodzonych w Szpitalu oraz śledzić najnowsze informacje z Oddziału. Warto podkreślić, że przed pandemią na sosnowieckiej porodówce przychodziło na świat blisko 1000 dzieci rocznie.

Nowoczesny blok operacyjny

Kolejną niezwykle istotną inwestycją była budowa nowoczesnego Bloku Operacyjnego, która trwała dwa lata i kosztowała prawie 45 mln zł. Oficjalne otwarcie odbyło się w październiku 2018 r. Zbudowany od podstaw Blok należy do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w całym województwie. Dysponuje sześcioma salami, w których wykonywanych jest ponad 3500 zabiegów rocznie. Pomieszczenia posiadają m.in. klimatyzację oraz kamery umożliwiające transmisję zabiegów do położonej na parterze budynku sali audiowizualnej. Blok operacyjny służy specjalistom do wykonywania wielu operacji z zakresu chirurgii, ortopedii, urologii, ginekologii czy otolaryngologii. Znajduje się tutaj także tzw. sala wybudzeń, gdzie pod czujnym okiem lekarzy i pielęgniarek, dochodzą do siebie pacjenci po zabiegach. Na parterze Bloku Operacyjnego znajduje się także uruchomiony w 2023 r. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie leczeni są najciężej chorzy pacjenci. Oddział wyposażony jest w specjalistyczną aparaturę: respiratory, pompy infuzyjne, aparat do leczenia nerkozastępczego czy urządzenie do przetoczeń płynów.

Wśród długiej listy inwestycji wyróżnić należy również m.in.: przeprowadzony w 2012 r. remont Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, modernizację przychodni „Zagórze" w 2014 r. czy przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii w 2015 r. W ciągu ostatnich lat zmodernizowano także poradnie szpitalne, utworzono nowoczesną kotłownię czy przeprowadzono szeroki projekt informatyzacji szpitala. Zmodernizowano Aptekę Szpitalną oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony w wysokiej klasy sprzęt, a placówka ściśle współpracuje z Centrum Kardiologii Scanmed, które także znajduje się przy ul. Zegadłowicza. Wysoka jakość opieki doceniana jest m.in. przez Ministerstwo Zdrowia, które kilkukrotnie wyróżniło Szpital specjalnym Certyfikatem Akredytacyjnym.

Na początku tego roku do Szpitala trafiły ultranowoczesne roboty rehabilitacyjne, które służą Pacjentom Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Dzięki nim, osoby po udarach czy chorujące na stwardnienie rozsiane mają szansę na skuteczną i efektywną fizjoterapię.

- Przez ostatnie lata dokonaliśmy wielu istotnych zmian i inwestycji, które przyczyniły się do znacznego podniesienia jakości świadczonych przez nas usług medycznych. Dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze medycznej oraz wsparciu ze strony miasta i pozostałych partnerów udało nam się unowocześnić naszą infrastrukturę medyczną, oraz poszerzyć zakres specjalistycznych usług oferowanych naszym Pacjentom. Dzięki temu nasz szpital stał się miejscem, które nie tylko leczy, ale również zapewnia kompleksową opiekę na najwyższym poziomie i za to serdecznie wszystkim dziękuję – mówiła Aneta Kawka, Prezes Zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Podziękowania i wyróżnienia dla pracowników Szpitala

Obchody 60-lecia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zakończy wieczorna gala w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Będzie to okazja do podsumowania i przekazania podziękowań wszystkim tym, którzy przed laty tworzyli placówkę i po czasy obecne pracują na jej sukces. Wieczór uświetni koncert Kasi Moś z zespołem pod nazwą „60 lat Szpitala i muzyki. Jubileuszowy koncert Kasi Moś z zespołem dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego". Podczas uroczystości zostaną także wręczone nagrody i wyróżnienia – „Przyjaciel Szpitala" oraz "Człowiek 60-lecia Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego", które otrzymają nominowani z rąk Prezes Zarządu Anety Kawki, Dyrektora ds. medycznych dr. Bogdana Wójcika oraz Krzysztofa Lehnorta, Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych. Specjalne wyróżnienia „Zasłużony dla rozwoju Szpitala" wręczy Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

