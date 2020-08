Kolejne "Elektryki" trafią do Sosnowca

14 nowych autobusów elektrycznych zasili flotę Sosnowieckiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Firma właśnie podpisała umowę z polskim producentem.

Nowe autobusy pojawią się głównie na ulicach Zagłębia już za rok. Wśród nich pięć będzie przegubowych, to będzie debiut tego typu pojazdów w barwach PKM-u. Dziewięć kolejnych „elektryków” będzie 12-metrowych. W przetargu pojawiła się tylko jedna oferta firmy Solaris, której autobusy elektryczne już są znane pasażerom w Zagłębiu. Firma z wielkopolski za przegubowe elektryki zaproponowała 3 703 354 zł, a za krótsze pojazdy 2 632 024 zł. W sumie za dostarczenie 14 autobusów dostawca otrzyma 46 323 030 zł. Sosnowiecki PKM zakładał, że zamówienie uda się zrealizować za 41 mln zł, jednak ze względu na zaproponowane przez Solarisa wyposażenie, firma podjęła decyzję o dołożeniu środków i podpisanie umowy.

Szczególne wrażenie robi pojemność baterii, które zaproponował w ofercie wykonawca. W autobusach przegubowych to 470 kWh, w 12-metrowych 316 kWh. Dla porównania w trzech elektrykach, kupionych przez PKM Sosnowiec od Solarisa w 2017 roku pojemność akumulatorów litowo-jonowych wynosi 200 kWh.

Współpracę z PKM Sosnowiec chwali sobie szefostwo Solarisa – Osiągi naszych autobusów w barwach PKMu pokazują, że firma wie jak je dobrze użytkować. Nasza współpraca może być pokazywana jako przykład wzorcowej kontahentom w całej Europie – mówi Petros Spinaris, wiceprezes Solaris Bus & Coach

- Oprócz autobusów umowa obejmuje montaż trzech ładowarek pantografowych oraz osiem ładowarek podobnych do tej, z której PKM korzysta w tej chwili przy ulicy Mościckiego. Jedna z trzech ładowarek pantografowych stanie na dworcu przy ulicy Mościckiego, pozostałe dwie w sosnowieckiej bazie PKM przy ulicy Lenartowicza. Tego typu ładowarki przymocowane są do masztu i są opuszczane z góry na dół, na dach autobusu. Osiem mniejszych urządzeń do ładowania autobusów również trafi do bazy PKM w Sosnowcu – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.