Koleje Śląskie: my się zimy nie boimy

Dzisiaj na kolei zaczyna obowiązywać pogotowie zimowe. W Kolejach Śląskich przygotowania na mróz i zamiecie śnieżne trwają już od początku września.

To przede wszystkim sezonowe przeglądy składów, ale też doposażenie magazynów w m.in. łopaty, miotły, nagrzewnice, sól, łomy i pochodnie. Choć 15 listopada to pierwszy dzień kolejowej akcji “Zima”, to Koleje Śląskie są już do niej gotowe od kilku tygodni.

Przewoźnicy przygotowują pociągi

Zadaniem przewoźników jest przygotowanie składów do zimy. Te, z których korzystają Koleje Śląskie już od 1 września przechodzą stosowne przeglądy.

Przed wyruszeniem w zimową drogę, każdy pociąg musi być rozgrzany do temperatury gwarantującej pasażerom komfortowy przejazd. Na wypadek awarii zabezpieczamy również rezerwę taborową, a dodatkowo wyposażamy załogi w narzędzia, które w ekstremalnych sytuacjach pozwolą im usprawnić pojazd czy przejazd – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

W sześciu miastach na terenie województwa śląskiego znajdują się Posterunki Rewizji Technicznych Kolei Śląskich, w których wykonywane są przeglądy i oględziny pociągów. Przed zimą trafiło tam łącznie m.in. 640 pochodni, 26 skrobaków do lodu, 68 mioteł brzozowych, 52 łopaty do odśnieżania, 11 łomów i 8 nagrzewnic olejowych.

Na stanie jest także 500 kg soli i ponad 6 ton piasku, które w razie potrzeby mogą być szybko uzupełnione.

Co prawda za przygotowanie szlaków odpowiada zarządca infrastruktury. Ale ostatecznie załoga jest w trasie sama z pasażerami i gdy uderzy żywioł, w pierwszej kolejności musi sobie radzić samodzielnie – komentuje Bartłomiej Wnuk.

Przejezdne tory i odśnieżone perony – odpowiedzialność PKP PLK

Przygotowanie i zimowe utrzymanie szlaków kolejowych to zadania zarządcy infrastruktury kolejowej. Przed sezonem obejmuje m.in. usuwanie drzew zagrażających powaleniem na tory lub sieć trakcyjną czy montaż zasłon przeciwśnieżnych w miejscach szczególnie narażonych na zawiewanie śniegiem.

Z nadejściem mrozu i śniegu to także zabezpieczanie sieci trakcyjnej preparatem przeciwoblodzeniowym, odśnieżanie torów i rozjazdów czy szybkie usuwanie ewentualnych awarii. Po stronie PKP PLK jest również zimowe utrzymanie peronów oraz prowadzących do nich kładek i przejść podziemnych.

Ruszasz w zimową podróż? Śledź komunikaty

Pogotowie zimowe na kolei potrwa do końca marca, ale w zależności od warunków może być wydłużone.

W razie wystąpienia gwałtownych opadów, silnego wiatru czy dużych spadków temperatury warto zajrzeć przed podróżą na naszą stronę: www.kolejeslaskie.pl, do zakładki informacje o utrudnieniach lub zadzwonić na infolinię, która działa całodobowo pod numerem: 32 428 88 88 – radzi rzecznik Kolei Śląskich.

