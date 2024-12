Koleją do Mikołaja

Bilet w cenie 10 zł dla rodziców i opiekunów podróżujących wspólnie z dziećmi to propozycja Kolei Śląskich na tegoroczne Mikołajki. Oferta będzie obowiązywać przez cały weekend od 6 do 8 grudnia.

Z zakupu biletu w cenie 10 zł od osoby może skorzystać maksymalnie dwóch dorosłych, którzy podróżują z minimum jednym dzieckiem. Tu margines jest spory, bo dziecko, może mieć do 24, a w przypadku studentów nawet 26 lat.

Dzieci do czwartego roku życia zawsze podróżują pociągami Kolei Śląskich bezpłatnie, a uczniom i studentom przysługują na co dzień ustawowe zniżki: 37 lub 51 proc. ceny biletu. Mikołajkowy weekend to doskonała okazja, aby wspólnie z całą rodziną wybrać się na któryś z jarmarków bożonarodzeniowych w województwie śląskim – zachęca Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.