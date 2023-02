Klub Teatralny. Grupa Młodych w Teatrze Zagłębia szuka uczestników

Zaprasza się do Teatru Zagłębia w Sosnowcu, gdzie właśnie powstaje grupa twórcza młodych! Nabór trwa do 14 lutego.

Jeśli masz 13-16 lat, interesuje cię teatr, masz ochotę popracować twórczo i poznać nowe osoby, interesuje cię język współczesnego teatru i chciałbyś/chciałabyś nauczyć się o nim rozmawiać, chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się, jak można wykorzystywać teatr do mówienia o sprawach ważnych dla młodych ludzi to Teatr Zagłębia serdecznie zaprasza.

Dla kogo jest ogłoszenie?

Zaproszenie jest adresowane do osób w wieku 13-16 lat, którzy i które chcą spróbować czegoś nowego, lubią pracę w grupie i chcą rozwijać swoje zainteresowania poprzez kontakt ze sztuką. Elementami warsztatów będą zajęcia ruchowe, teatralne, rozmowy, pisanie tekstów, tworzenie instalacji artystycznych. Dotkniemy tematów, które okażą się ważne dla członków i członkiń grupy i które są bliskie codziennemu życiu nastolatków. Zwieńczeniem pracy grupy będzie udział w obchodach Dnia Teatromana, który jest świętem szkolnych grup artystycznych (czerwiec 2023). Temat i forma finalnej prezentacji zostaną ustalone wspólnie z grupą. Zapraszamy osoby zainteresowane teatrem, poszukujące dla siebie ciekawych form spędzania wolnego czasu, szukających dla siebie czegoś nowego.

Kiedy?

Grupa będzie spotykać się raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 18:00-20:30, od lutego do czerwca 2023. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego 2023 roku o godz. 18:00.

Gdzie?

W Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

Kto organizuje?

Grupę prowadzi Agata Kędzia, pedagożka Teatru Zagłębia w Sosnowcu

Ile to kosztuje?

Obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 100 zł.

Zapisy

Jeśli chcesz dołączyć do grupy, nagraj krótkie wideo, w którym przedstawisz się w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Wideo powinno trwać maksymalnie 1 minutę – film może przedstawiać cokolwiek, co uznasz za interesujące. Nagranie wyślij na adres edukacja@teatrzaglebia.pl do 14 lutego 2023 roku (możesz skorzystać z portalu https://wetransfer.com/). Oprócz tego, wypełnij formularz zgłoszenia.

Organizatorzy skontaktują się z wybranymi osobami do 16 lutego 2023.

Uwaga! Żeby dołączyć do grupy, nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia teatralnego. Wystarczą entuzjazm i gotowość do zaangażowania we wspólną pracę.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883 500 915