Klub Seniora miejscem spotkania dzielnicowych z seniorami z "Juliusza"

Sosnowieccy policjanci kontynuują cykl spotkań z seniorami. Ich celem jest uświadomienie jak największej ilości osób starszych, na jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są narażeni. Tym razem dzielnicowi z sosnowieckiej „piątki” rozmawiali z seniorami o nowych metodach działania oszustów oraz o sposobie ustrzeżenia się przed włamywaczami.

Policjanci spotkali się z seniorami

Dzielnicowi z sosnowieckiej „piątki” w Klubie Seniora przy ulicy Spadachroniarzy przestrzegli osoby starsze przed oszustwami dokonywanymi pod tzw. „legendą”. Przybyli na spotkanie chętnie dzielili się z mundurowymi swoimi własnymi doświadczeniami. Policjanci omawiali konkretne przykłady oszustw, dzięki czemu każdy senior dowiedział się, w jaki sposób działają oszuści oraz jak zareagować, gdy otrzyma podejrzany telefon od osoby podszywającej się pod osobę dla niego bliską, policjanta, pracownika socjalnego, czy pracownika banku.

Oprócz tego omówili również inne rodzaje przestępstw, których ofiarą mogą paść seniorzy. Przestrzegli uczestników, aby zachowali szczególną ostrożność, gdy do drzwi mieszkania zapuka obca osoba – by pod żadnym pozorem nie wpuszczać nieznajomych do naszego lokum.

Policjanci wskazali również, w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć mieszkanie, czy piwnicę i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym.

Dzielnicowi przedstawili seniorom Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Moja Komenda i Śląski Dzielnicowy. Zapoznali uczestników ze swoimi planami priorytetowymi i najważniejszymi założeniami formuły, a przede wszystkim omówili realizujące kampanie informacyjne m.in.: "Bezpiecznie bezgotówkowo", "Nie reagujesz - Akceptujesz i "Znamy te numery".