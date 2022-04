Klasy mundurowe z "Baczyna" z wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci gościli uczniów klas mundurowych z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu.

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu stale współpracuje z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu. To naturalne, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie w tym liceum stworzono specjalne klasy o profilu mundurowym. Policjanci doskonale wiedzą, że teoria, której można się nauczyć, to jedno, ale by naprawdę poznać jakieś zagadnienie, najważniejsze jest mieć możliwość obserwować jego stronę praktyczną. Dlatego właśnie zaprosili uczniów klas o profilach mundurowych, by ci mieli okazję z bliska przyjrzeć się ich pracy.

Prezentacja prowadzona przez policjantów

Przedstawiciele różnych wydziałów sosnowieckiej komendy opowiedzieli uczestnikom o charakterze i rodzaju swojej służby, zaprezentowali im także wyposażenie, z jakiego na co dzień korzystają. Spotkanie, mimo, że przebiegło w dość luźnej atmosferze, niosło ze sobą mnóstwo informacji. Z treści zadawanych policjantom pytań można również wywnioskować, że dało początek dość poważnym przemyśleniom. Możliwe, że z częścią uczestników policjanci spotkają się kiedyś na zawodowym gruncie- niektórzy uczniowie deklarują, że wybiorą właśnie służbę w Policji jako swój przyszły zawód.