Kierowco, patrz w lusterka! Coraz więcej wypadków z udziałem jednośladów

Ładna pogoda, długie i ciepłe dni powodują, że na drogach można spotkać sporo fanów dwóch kółek. W sezonie motocyklowym dochodzi niestety do większej liczby zdarzeń z udziałem tej grupy niechronionych użytkowników dróg.

Bezpieczeństwo jednośladów w centrum uwagi

Podróżowanie motocyklem to bez wątpienia duża przyjemność i wygoda, jednak priorytetem podczas takich wypraw powinno być dla nas bezpieczeństwo. Ciepła aura sprawia, że na drogach widać coraz więcej miłośników jednośladów. Ważne jest, by za kierownicą zachować zdrowy rozsądek i wyobraźnię. Rozpędzenie motocykla do prędkości 100 km/h często trwa jedynie kilka sekund. W momencie zderzenia z innym pojazdem bądź drzewem motocyklista narażony jest na większe niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Oprócz kasku i odpowiedniego kombinezonu ochronnego nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci karoserii samochodu, pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Często nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności kierowania motocyklem, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, jest przyczyną zderzenia się z innym uczestnikiem ruchu i kończy się tragicznie.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach wpływa również na udział tej grupy użytkowników dróg w statystykach zdarzeń drogowych. Zdarzenia, w których uczestniczą motocykliści, często pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych.

Nie zapominajmy jednak, że za zdarzenia z udziałem motocyklistów odpowiadają również kierujący samochodami. Nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, brak sygnalizowania skrętu, bądź zmiana pas ruchu, nie upewniwszy się, czy kierowca ma do tego prawo, to jedne z głównych „grzechów” kierowców samochodów. Kierowcy samochodów powinni pamiętać, że motocykliści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy mają takie same prawa, jaki i oni.

Patrzmy w lusterka

Motocykle ze względu na swoje gabaryty często poruszają się sprawniej i bardziej dynamicznie, stając się przez to mniej widoczni dla pozostałych uczestników ruchu. Nagminne jest również rozpoczynanie manewru wyprzedzania bez zerknięcia w lusterko. Kierowcy samochodów nie zdają sobie sprawy jak z pozoru prosta czynność, nabiera w tym przypadku ogromnego znaczenia, bo przecież jedno zerknięcie w lusterko może ocalić czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Motocyklisto, pamiętaj!

zawsze dostosowuj prędkość do warunków na drodze,

nie wymuszaj pierwszeństwa,

zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów,

nie popisuj się ryzykowną jazdą przed innymi- to może kosztować zdrowie, a nawet życie ciebie lub inne osoby,

zadbaj o odpowiednią odzież (najlepiej w jaskrawych kolorach): kask ochronny, ochraniacze, odpowiednie buty i rękawice- zwiększą twoje bezpieczeństwo.

Warto też pamiętać, że motocyklista jest mniej widoczny dla pozostałych kierowców. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością, naraża przede wszystkim własne życie i zdrowie, gdyż kierujący pojazdami mogą go nie widzieć. Sprawne i czyste światła, odblaskowe szelki motocyklowe lub kamizelka poprawiają widoczność motocyklisty w dzień i w nocy.