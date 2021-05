Boże Ciało jest świętem ruchomym i każdego roku ma inną datę. Sprawdź kiedy wypada i jaka będzie pogoda na Boże Ciało 2021 w Sosnowcu.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto ruchome i każdego roku przypada w inny dzień. Jest to święto nakazane, co oznacza że wierni powinni tego dna uczestniczyć w mszy świętej.

Kiedy będzie Boże Ciało w 2021 roku?

Boże Ciało zawsze wypada w czwartek, równo 60 dni po Wielkanocy. W 2021 roku będzie to czwartek 3 czerwca . W Polsce jest to dzień wolny od pracy, dlatego jest to dobra okazja do wzięcia dodatkowego dnia urlopu w piątek i przedłużenia sobie weekendu, aż do 6 czerwca, co daje łącznie cztery dni wolnego.

Pogoda na Boże Ciało 2021 w Sosnowcu

Do tej pory pogoda nas nie rozpieszczała i mogliśmy cieszyć się zaledwie kilkoma pogodnymi, wiosennymi dniami. Jaka będzie pogoda 3 czerwca 2021 roku? W Boże Ciało nie zobaczymy zbyt dużo słońca. Wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol, ponieważ może przelotnie padać.

3 czerwca, czwartek - Boże Ciało

Zachmurzenie duże

Najwyższa temperatura: 19°C

Temperatura odczuwalna: 20°C

Wiatr: 14 km/h

Jaka będzie pogoda w następne dni?

4 czerwca, piątek

Przelotne opady deszczu

Najwyższa temperatura: 19°C

Temperatura odczuwalna: 19°C

Wiatr: 14 km/h

5 czerwca, sobota

Przelotne opady

Najwyższa temperatura: 19°C

Temperatura odczuwalna: 20°C

Wiatr: 20 km/h

6 czerwca, niedziela

Częściowo słonecznie z przelotnymi opadami

Najwyższa temperatura: 19°C

Temperatura odczuwalna: 20°C

Wiatr: 18 km/h

Boże Ciało - obchody

Boże Ciało najbardziej kojarzone jest z coroczną procesją ulicami miast, która na czele z Najświętszym Sakramentem, przechodzi pomiędzy czterema ołtarzami. Każdy ołtarz symbolizuje jedną z czterech Ewangelii. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest od roku 1246, ale dopiero w 1317 roku ustanowiono ją oficjalnym świętem dla całego Kościoła zachodniego. Trzy lata później wprowadzono ją w Polsce.