Kandydaci na prezydenta. Poznaliśmy wszystkie nazwiska

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o kandydatach chcących ubiegać się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O najważniejszy urząd w kraju walczy 11 osób.

W najbliższych wyborach będzie można oddać głos na:

Roberta Biedronia,

Krzysztofa Bosaka,

Andrzeja Dudę,

Szymona Hołownię,

Marka Jakubiaka,

Władysława Kosiniaka-Kamysza,

Mirosława Piotrowskiego,

Pawła Tanajno,

Rafała Trzaskowskiego,

Waldemara Witkowskiego

i Stanisława Żółtka.

Wiadomo już, że wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Ewentualna druga tura 12 lipca. Warto pamiętać, że będzie to głosowanie tradycyjne z możliwością oddania głosu drogą korespondencyjną. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godzinach 7:00-21:00. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z głosowania korespondencyjnego, musi powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12. dnia przed dniem wyborów.

SYLWETKI KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RP Robert Biedroń 44 lata, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia Krzysztof Bosak 38 lat, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość Andrzej Duda 48 lat, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej Szymon Hołownia 43 lata, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej Marek Jakubiak 61 lat, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej Władysław Kosiniak-Kamysz 38 lat, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego Mirosław Piotrowski 54 lata, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi Paweł Tanajno 44 lata, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii polityczne Rafał Trzaskowski 48 lat, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP Waldemar Witkowski 66 lat, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy Stanisław Żółtek 64 lata, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu

Macie już swojego faworyta?