Już dziś podczas plenerowego seansu zobaczymy film „Vermeer. Blisko Mistrza”

Organizatorzy zapraszają na czwarty sezon filmowych spotkań w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, podczas których ciepłe, wakacyjne wieczory wypełnią obrazy, dźwięki i emocje najciekawszego światowego kina. 21 sierpnia 2024, g. 18:00 – „VERMEER. BLISKO MISTRZA” 2023, reż. Suzanne Raes.

Filmowe środy w ogrodzie

Tak jak w poprzednich latach, wybrano zestaw wyjątkowych tytułów, które powstały w różnych miejscach, kulturach i językach – każdy z nich oferuje widzom unikalny, filmowy świat. W tym roku zobaczymy produkcje z takich krajów jak Korea Południowa, Hiszpania, Ukraina, Iran czy Dania. Organizatorzy zapraszają do Ogrodu Zagłębiowskiej Mediateki przy ulicy Kościelnej 11 w sześć kolejnych śród lipca i sierpnia 2024 (od 17.07 do 21.08) o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Ilość miejsc siedzących w Ogrodzie – ograniczona. Uwaga – w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia pokazu do Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

FILMOWE ŚRODY W OGRODZIE to cykliczne spotkania filmowe odbywające się w sezonie letnim. To okazja by zobaczyć nowe dzieła znanych twórców kina światowego, głośne debiuty nagradzane na festiwalach oraz filmy wschodzących gwiazd reżyserii, które z każdym kolejnym tytułem utrwalają swoją pozycję na firmamencie kina artystycznego. W tym roku, po raz pierwszy w ramach naszego cyklu, obejrzymy także jeden dokument o sztuce. A to wszystko w naszym Ogrodzie, dzięki któremu każdy pokaz to wyjątkowe doświadczenie audiowizualne.

Wszystkie filmy prezentowane będą w wersji z polskimi napisami.

21 sierpnia 2024, g. 18:00 – „VERMEER. BLISKO MISTRZA” (2023, reż. Suzanne Raes, czas pokazu – 1:19:00)

Dokumentalny film Suzanne Raes pozwala nam zajrzeć za kulisy głośnej wystawy amsterdamskiego Rijksmuseum, które zgromadziło aż 35 obrazów wybitnego malarza Johannesa Vermeera. „Blisko mistrza” to nie biografia, ale wnikliwa analiza samych obrazów w zbliżeniach nowoczesnych kamer, pozwalających dostrzec więcej niż ludzkie oko. Na temat obrazów Vermeera wypowiadają się muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy, a także krytycy i historycy sztuki. Mimo to film nie pozostawia nas z gotowymi interpretacjami – twórczość holenderskiego mistrza pozostaje fascynująca, tajemnicza i wciąż otwarta na nowe spojrzenia i odczytania.

Warto przypomnieć, że seanse w Ogrodzie nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania Mieszkańców Sosnowca. Zakup ekranu LED i towarzyszącego mu sprzętu został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego (VI edycji).