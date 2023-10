Jesienne nowości w kinach Helios

Koniec października to szczególnie emocjonujący czas dla filmu, głównie za sprawą zbliżającego się święta strachów. Z tej okazji w kinach Helios odbędą się premierowe seanse horroru „Pięć koszmarnych nocy” oraz Maraton Halloween w dwóch odsłonach. To oczywiście nie wszystko! Każdy widz znajdzie coś dla siebie dzięki pełnemu najnowszych premier repertuarowi, a także wyjątkowych projektów i seansów specjalnych.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

Na ekranach Helios zagości horror – „Pięć koszmarnych nocy”. Jego bohater, Mike, musi jak najszybciej znaleźć pracę, aby zachować prawo do opieki nad siostrą Abby. Zatrudnia się więc jako nocny stróż w opuszczonej restauracji Freddy Fazbear's Pizza. Miejsce od razu wydaje się mu dziwne, gdyż znajdują się w nim osobliwe roboty. Niedługo później okazuje się, że są one wyłącznie dekoracją, a lokal skrywa niepokojącą historię zniknięć dzieci. Mike razem z siostrą i miejscową policjantką, Vanessą, stają oko w oko ze złymi mocami i muszą przetrwać pięć najdłuższych nocy w ich życiu.

Spragnionym mocnych wrażeń sieć poleca tematyczną noc pełną horrorów. Maraton Halloween w tym roku odbędzie się w dwóch terminach – 27 i 31 października, jak i też z dwoma zestawami przerażających filmów do wyboru. Wśród nich znajdą się wyłącznie seanse premierowe oraz przedpremierowe. To będzie najstraszniejsze wydarzenie roku!

W nadchodzącym tygodniu zaplanowano także liczne seanse dla najmłodszych. „Psi Patrol: Wielki film” to kinowy przebój, opowiadający o szczeniakach z supermocami. Dzielne pieski muszą uratować Miasto Przygód przed złym Humdingerem! Ponadto 28 i 29 października odbędą się przedpremierowe pokazy filmu „Pati i klątwa Posejdona”. Animacja ukazuje żądną przygód myszkę, która wraz z kotem próbuje ocalić miasto od gniewu boga mórz. Seansom towarzyszyć będą konkursy i zabawy.

W ten sam weekend do kin zawitają również dwa finałowe seanse jubileuszowego cyklu Disney100 – w sobotę na ekranach zagości „Nasze magiczne Encanto”. Ciepła historia rodziny Madrigal oraz zachwycające piosenki z filmu porwały kinomanów na całym świecie. Natomiast w niedzielę odbędą się pokazy kultowej „Krainy lodu”.

W repertuarze znajdzie się również pełna paleta innych gatunków filmowych. „Różyczka 2” to kontynuacja hitu, który przed laty podbił serca publiczności i krytyków. Trzymająca w napięciu fabuła ukazuje dalsze losy tytułowej bohaterki, jak również historię jej córki. Ta ostatnia robi karierę w polityce, jednak wracają do niej demony przeszłości.

Na ekranach znajdą się ponadto „Chłopi”, czyli ekranizacja powieści Władysława Reymonta zrealizowana w technice animacji malarskiej. Dzieje bohaterów ukazują ponadczasową problematykę, przez co przedstawione wątki są nadal niezwykle aktualne dla widzów. Film został ogłoszony polskim kandydatem do Oscara.

W kinach Helios odbędą się także seanse dla miłośników muzyki oraz sportu. Fani Taylor Swift nadal mogą obejrzeć porywający koncert „The Eras Tour” z najnowszego tournée piosenkarki. Podczas show widzowie będą mogli usłyszeć przeboje ze wszystkich dziesięciu albumów artystki z zapierającą dech w piersiach oprawą wizualną. 28 października fani sportowych emocji będą mogli obejrzeć elektryzujące El Clasico. Starcie FC Barcelona z Realem Madryt niezmiennie rozpala serca kibiców, a zobaczenie goli na wielkich ekranach pozwoli na doskonałą pomeczową analizę.

30 października Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego zostanie wyświetlony dokument „Fantastyczny Matt Parey”. Film przybliża fenomen Macieja Parowskiego – dziennikarza i pisarza z gatunku fantastyki. Widzowie będą mogli zapoznać się z jego biografią, którą opowiedzą jego bliscy oraz eksperci gatunku, a na ekranie pojawi się komiksowe alter ego Parowskiego.

W czwartek, 2 listopada, na ekranach zagości cykl Kultura Dostępna. Kinomani będą mogli zobaczyć polską komedię w gwiazdorskiej obsadzie „Masz ci los”. Akcja filmu rozpoczyna się pogrzebem dziadka, lecz opłakująca go rodzina orientuje się, że zmarły trafił szóstkę na loterii. Problem w tym, iż został on pochowany wraz ze zwycięskim kuponem... Bliscy desperacko próbują go odzyskać, co staje się przyczyną komicznych sytuacji.

Koniec października to przede wszystkim czas strachów, ale i porywających filmowych seansów w przeróżnych gatunkach! Szczegóły dotyczące wszystkich seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek medialno-rozrywkowych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Radiowej Agory i Eurozetu).