Jesienna korekta rozkładu jazdy Kolei Śląskich

Jesień z Kolejami Śląskimi to dodatkowe połączenia i początek utrudnień związanych z przebudową Katowickiego Węzła Kolejowego prowadzoną przez PKP PLK.

1 września wejdzie w życie jesienna korekta rozkładu jazdy na kolei, a wraz z nią na tory pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem wjedzie aż 9 par pociągów dziennie w dni robocze.

Więcej pociągów między Gliwicami a Rybnikiem

– To obiecany rozwój przywróconego w czerwcu połączenia, które z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą popularnością mieszkańców – mówi Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich przypominając, że od czerwca na linii S17 kursowały cztery pary pociągów w dni robocze, a wcześniej Koleje Śląskie z Gliwic do Rybnika i z powrotem jeździły wyłącznie w weekendy.

Początek utrudnień związanych z pracami PKP PLK

Wejście w życie jesiennej korekty rozkładu jazdy wiąże się jednak przede wszystkim z rozpoczęciem jednej z najważniejszych inwestycji w kraju – przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego, którą prowadzi PKP PLK. – Ograniczenia w dostępie do infrastruktury torowej spowodują poważne utrudnienia: wydłużone czasy przejazdów, ruch jednotorowy, ograniczenia w dostępie do peronów, konieczność przesiadek i odwołania pociągów na krytycznych odcinkach to tylko niektóre z nich – wylicza Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich, zapewniając, że regionalny przewoźnik dokłada wszelkich starań, aby jak największa liczba pociągów mogła przejechać przez odcinki objęte robotami.

Ruszają prace przygotowawcze

Każda z linii Kolei Śląskich przebiegająca przez Katowice zostanie dotknięta utrudnieniami, przy czym prace, które PKP PLK zaplanowała na wrzesień mają charakter przygotowawczy i finalnie ułatwią prowadzenie ruchu w kolejnych fazach prac.

Z Oświęcimia tylko do Mysłowic

Od 1 września do odwołania pociągi relacji Oświęcim – Katowice zostaną skrócone do Mysłowic, gdzie możliwa będzie przesiadka na pociąg Kolei Śląskich, PKP Intercity (z wyłączeniem pociągów międzynarodowych, wagonów klasy 1, wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia oraz pociągów Express InterCity Premium) lub Polregio (z kolei pociągi Polregio jadące z Olkusza zostaną skierowane do Sosnowca Głównego z przesiadką na pociąg Kolei Śląskich). Od 2 do 17 września znacznie ograniczona zostanie liczba pociągów kursujących na odcinku Katowice Piotrowice – Katowice.

– Dla zachowania jak najwyższej liczby połączeń bezpośrednich pociągi w jednym kierunku będą kursować w krótkich odstępach czasu, a następnie pojedzie kilka pociągów w krótkich odstępach w przeciwnym kierunku. Dodatkowo wybrane pociągi zostaną skierowane drogą okrężną przez Hajduki, dłuższą o ok. 13 minut (bez postoju w Brynowie). Część pociągów zostanie skrócona do Katowic Piotrowic lub Tychów z przesiadką na inny pociąg Kolei Śląskich – tłumaczy Bartłomiej Wnuk.

Czasowe zaburzenia na S1 z Katowic do Chorzowa Batorego

Dodatkowo od 10 września do 2 października jednotorowy ruch na odcinku Katowice – Chorzów Batory wpłynie na rozkład jazdy pociągów kursujących w kierunku Gliwic.

– W zależności od sytuacji ruchowej, w niektórych godzinach pociągi mogą kursowaćw nierównych odstępach. Dłuższe odstępy zostały uzupełnione pociągami w krótkiej relacji Gliwice – Chorzów Batory z możliwością przesiadki na tramwaj lub autobus Transportu GZM. W godzinach wieczornych zostały zaplanowane nocne wstrzymania ruchu wymagające zastąpienia ostatniego pociągu do Katowic autobusem – informuje rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Remonty także w innych miastach

Trwająca w całym kraju modernizacja infrastruktury kolejowej obejmie jesienią także inne miejsca poza Katowickim Węzłem Kolejowym. To m.in. rozszerzenie prac nastacji Sosnowiec Główny, remont stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, naprawa szlaku Poraj – Myszków czy budowa nowych przystanków w Zabrzu, Sosnowcu i Pisarach. W ramach prowadzonych prac utrzymana zostanie także zastępcza komunikacja autobusowa. M.in. na odcinku Węgierska Górka – Zwardoń i Katowice Tarnowskie Góry.

Informacje na stronie WWW przewoźnika i w infolinii

Pełny rozkład jazdy pociągów Kolei Śląskich znajduje się w liniowym rozkładzie jazdy na stronie www.kolejeslaskie.pl. Infolinia o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich, Biuro Obsługi Klienta i obsługa osób z niepełnosprawnościami są czynne całodobowo przez siedem dni w tygodniu pod numerem: 32 428 88 88. Szczegółowe informacje o realizowanej przez PKP PLK przebudowie Katowickiego Węzła Kolejowego dostępne są na stronie: www.slaskienatorach.pl.



