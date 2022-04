Jechał pod wpływem środków odurzających. Najbliższe 2,5 roku spędzi w więzieniu

Sosnowieccy wywiadowcy z Wydziału Prewencji na jednej z ulic miasta zatrzymali doskonale znanego sobie mężczyznę, który powinien odbywać karę 2,5 roku pozbawienia wolności za szereg dokonanych kradzieży i włamań. W chwili zatrzymania kierował samochodem będąc pod wpływem środków odurzających. Został osadzony w areszcie, skąd trafi do docelowego zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe lata.

Sosnowieccy wywiadowcy zwrócili uwagę na auto, którego kierowca wykonywał podejrzane manewry!

Mogły one wskazywać na to, że nie jest trzeźwy. Kiedy policjanci zaczęli podążać za tym samochodem, zauważyli, że za jego kierownicą siedzi poszukiwany, doskonale znany im mężczyzna, który powinien odbywać karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Był to sprawca szeregu włamań i kradzieży, do jakich dochodziło na terenie Sosnowca i innych miast ościennych. Szybko udało im się go zatrzymać. W czasie czynności mężczyzna zachowywał się w sposób, który wskazywał, że może być pod wpływem środków odurzających. Test, któremu go poddano, potwierdził te podejrzenia.

Sprawca został zatrzymany i trafił do aresztu, skąd zostanie przewieziony do zakładu penitencjarnego, w którym odbywać będzie orzeczoną mu karę. Odpowie również za kierowanie pod wpływem środków odurzających.