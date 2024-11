Jak nie dać się oszukać w Internecie? Policjanci podpowiadają

Internet jest nieocenionym narzędziem, które oferuje nam dostęp do informacji, rozrywki i zakupów. Niestety, w sieci czyhają także oszuści, którzy wykorzystują różne techniki, aby wyłudzić nasze dane osobowe lub pieniądze. Aby nie paść ofiarą internetowych przestępców, warto znać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Uważaj na podejrzane wiadomości e-mail i SMS-y

Oszuści często próbują podszywać się pod znane instytucje, takie jak banki, firmy kurierskie czy nawet znajome osoby. W takich wiadomościach mogą znajdować się linki prowadzące do fałszywych stron, gdzie zostaniemy poproszeni o podanie danych osobowych lub loginów do logowania do konta bankowego.

Zawsze sprawdzaj, czy adres e-mail nadawcy jest prawdziwy. Oficjalne instytucje korzystają z domen firmowych, a nie darmowych skrzynek.

Zwracaj uwagę na stronę, na której masz się zalogować. Uważaj na literówki lub błędy gramatyczne znajdujące się na stronach internetowych.

Nie klikaj w linki w wiadomościach e-mail ani SMS-ach bez upewnienia się, że pochodzą z wiarygodnego źródła.

Korzystaj z unikalnych i silnych haseł

Kradzież hasła jest jednym z najprostszych sposobów, jakich mogą użyć oszuści, aby przejąć nasze konta bankowe lub na portalach społecznościowych. Aby zabezpieczyć swoje konta:

Używaj silnych, unikalnych haseł do każdego serwisu.

Pod żadnym pozorem nigdy nie podawaj swoich haseł osobom postronnym.

Sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy

Zanim zdecydujesz się na zakup, sprawdź opinie o sprzedawcy w Internecie.

Unikaj ofert, które są podejrzanie tanie lub pochodzą od firm, lub sprzedawcy nieposiadających żadnej historii.

Sprawdź, czy dana firma istnieje. Należy pamiętać, że sklep internetowy jak każda inna firma, musi posiadać numer telefonu stacjonarnego oraz adres i inne dane rejestracyjne – np. numery NIP i REGON.

Unikaj płatności przelewem na konto bankowe nieznanej firmy lub osoby.

Nie zgadzaj się na zakup poza portalami ogłoszeniowymi, czy platformami zakupowymi. Nie wchodź w linki do podejrzanych ofert na portalach społecznościowych lub wysyłane SMS-em. Przestępcy proponują nieświadomej zagrożenia osobie zakup po niższej cenie, ale bez pośrednictwa serwisu – choćby po to, by uniknąć opłat pobieranych przez serwis aukcyjny.

Jeśli to możliwe, decyduj się na płatność przy odbiorze zakupionego przedmiotu.

Chroń swoje dane osobowe

Oszustwa internetowe często polegają na kradzieży danych osobowych, które później mogą być wykorzystane do fałszywych transakcji lub kradzieży tożsamości. Aby chronić swoje dane:

Nie podawaj danych osobowych na stronach, których nie jesteś pewien. Oszuści mogą tworzyć strony podszywające się pod autoryzowane instytucje.

Uważaj na konkursy lub ankiety wymagające podania danych osobowych. Wielu oszustów zbiera w ten sposób informacje do wyłudzeń.

Regularnie sprawdzaj wyciągi z kont bankowych, aby upewnić się, że nie pojawiają się na nich podejrzane transakcje.

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś sprawę na Policję. Im szybciej zareagujesz, tym większe szanse, że przestępca zostanie zatrzymany, a Ty odzyskasz pieniądze. Zachowaj wszystkie dokumenty związane z zakupem – korespondencję ze sprzedającym, potwierdzenie przelewu, dane kontaktowe sprzedawcy, numer aukcji, czy ogłoszenia.