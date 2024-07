Imprezy i wydarzenia w województwie śląskim. Sprawdź co się będzie działo! / fot. Adobestock

Przed nami kolejny weekend i tydzień lipca, wraz z nim nadchodzą nowe wydarzenia. Sprawdź gdzie będziesz się dobrze bawić w naszym województwie!

19 lipca

KATOWICE

Noc w Muzeum

godz. 21.30, Walcownia Cynku, ul. 11 listopada 50

Noc w Muzeum to nie tylko nocne zwiedzanie Walcowni w mrocznych warunkach poprzemysłowego odludzia i seans legendarnego horroru „Nosferatu – symfonia grozy”. To również szansa na uczestnictwo w wyjątkowym wydarzeniu.

Start o 21:30 z Nocną Szychtą - zwiedzanie dawnej walcowni blach cynkowych przy wyłączonych światłach i dymiących zadymiarkach. Latarki obowiązkowe! O 23:00 organizatorzy zapraszają na seans „Nosferatu” w reżyserii Friedricha Murnau. Na koniec, chętni mogą spędzić prawdziwą noc w Muzeum.

MYSŁOWICE

Kino letnie w Parku Słupna z filmem „Poprzednie życie”

godz. 21.00, Park Słupna Mysłowice

Jeśli wolicie w weekend się wyciszyć to możecie się udać na kino plenerowe w mysłowickim Parku Słupna. Film ten rozkochuje w sobie widzów Sundance, Berlinale i fanów studia A24. To współczesna opowieść, która leczy złamane serca, daje nadzieję na miłość, godzi przeszłość z przyszłością i uczy rozstawać się bez gniewu, z nadzieją na nowy początek.

ZABRZE

Chillout w Szybie Maciej

godz. 18.00, Szyb Maciej Restauracja, Bistro i Turystyka, ul. Srebrna 9, Zabrze

Przed nami kolejne spotkanie w Szybie maciej z muzyką, ludźmi, relaksem i dobrym jedzeniem. Jeśli lubicie wszystkie wymienione przez nas elementy to wydarzenie będzie dla Was! Wstęp bezpłatny.

GLIWICE

Rynek Kultury 2024

godz.20.00, Ruiny Teatru Victoria

“Spektakle, spotkania, koncerty, pokaz filmowy... Aleja Przyjaźni i Ruiny Teatru Victoria ponownie zamienią się w RYNEK KULTURY!” Tak opisuje wydarzenie organizator. W tym tygodniu zaplanowano wyjątkowy koncert Tryp Tych Tryo - Wojtek Mazolewski, Sarathy Korwar, Tamar Osborn. Zaprezentują wam inny wymiar muzyki! Koncert jest biletowany.

20 lipca

BĘDZIN

Festyn Magii i Rzemiosła Zlot Czarownic

godz. 10.00, Będzin Podzamcze, ul. Zamkowa

To koncerty pełne energii, atrakcje dla dzieci, fascynujące konkursy, oraz stoiska z unikalnym rękodziełem, aromatycznymi ziołami, magicznymi talizmanami i naturalnymi kosmetykami.

W programie:

Występy:

Kapela cygańska "CIERHEŃ"

Zespół "NOVA STREFA"

JANUSZ GORLEJ wraz z zespołem

Stoiska z:

rękodziełem artystycznym

talizmanami

zielarstwem

kosmetykami naturalnymi

i innymi

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Stoiska gastronomiczne

Konkursy z nagrodami

Loteria fantowa



KATOWICE

Dzień balonów w Katowicach

godz. 15.00, Park Budnioka, Katowice

Dzień Balonów to doskonała zabawa dla wszystkich, bez względu na wiek! Daj się ponieść magicznemu i beztroskiemu światu pełnego radości i weź udział w wydarzeniu. To będzie niezapomniane przeżycie zarówno dla Ciebie jak i twojej pociechy!

Co przygotował organizator?

niezliczone ilości kolorowych balonów

balonowe animacje

wyjątkowe balonowe show

balonowe warsztaty

wielki wyrzut balonów

Oprócz tego czekać na Was będą:

balony i akcesoria

kolorowe łakocie i granity

dmuchańce

Roztańczony Wyspiański

godz. 20.00, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Rynek 10

Ulubione weekendowe potańcówki katowiczan - ROZTAŃCZONY WYSPIAŃSKI! W każdą wakacyjną sobotę organizatorzy zapraszają na plac przed teatrem, by tańczyć pod gołym niebem do najnowszych hitów i klasycznych przebojów.

TYCHY

Joga o wschodzie słońca

godz. 05.00, Jezioro Paprocańskie, Tychy

A teraz pomysł dla rannych ptaszków i nie tylko! Jeśli lubicie piękne widoki, relaks i przyjemną atmosferę koniecznie udajcie się na znane wszystkim Papry i weźcie udział w Jodze o wschodzie słońca. Zajęcia zostaną przeprowadzone na deskach nad Jeziorem Paprocany, przez wykwalifikowaną instruktorkę Justynę. Zajęcia są bezpłatne!

CHORZÓW

"Bajkowe Spektakle na Trawie"

godz. 12.00, Rosarium, Park Śląski w Chorzowie

- W wybrane soboty wakacyjne spotykamy się w malowniczym Rosarium w Parku Śląskim, by przenieść się do świata bajek i magicznych przygód. Czekają na Was wspaniałe przedstawienia pełne kolorowych postaci, wciągających historii, muzyki i niespodzianek! - piszą organizatorzy wydarzenia

W tym tygodniu zostanie przedstawiona bajka “Takie sobie bajeczki”

21 lipca

KATOWICE

Promenada po muzyce 2024 - koncerty w Parku Kościuszki “Muzyka i człowieczeństwo” - Rembrandt Trio

godz. 11.00, Park Kościuszki w Katowicach

- Holenderskie trio, znane z innowacyjnego podejścia do jazzu i muzyki klasycznej, zaprezentuje swoje unikalne aranżacje na historycznych instrumentach z XVI i XVIII wieku. W skład zespołu wchodzą Rembrandt Frerisch, Tony Overwater i Vinsent Plajner. - czytamy u organizatorów.



GLIWICE

Impreza na Rynku w Gliwicach - Bachata i Salsa

godz. 17.00, Rynek w Gliwicach. ul. Rynek 19

Jeśli lubicie taniec, rytmiczną muzykę, słońce i dobrą zabawę to musicie się udać na gliwicki rynek. Szkoła Tańca Mohito organizuje imprezę na rynku, która nie tylko przyniesie wam dużo radości, ale i doda dowych umiejętności tanecznych a to wszystko za darmo!

ZABRZE

Carnall Festival - O.S.T.R / Fisz Emade Tworzywo

godz. 18.30, Strefa Carnall Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

Carnall Festival to wyjątkowe wydarzenie promujące wartościowe aspekty polskiej kultury muzycznej oraz międzynarodowe trendy. Festiwal obejmuje cztery duże koncerty i cztery kameralne wydarzenia "Świeże brzmienia" na małej scenie, odbywające się na zrewitalizowanych terenach postindustrialnych Sztolni Królowa Luiza. W tym tygodniu zagrają O.S.T.R oraz Fisz Emade Tworzywo

Wejście jest biletowane.

CHORZÓW

ETNOspacer “Garncarz z błota narobi złota”!

godz. 12.00, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

- W trakcie spaceru, który poprowadzi edukator muzealny, uczestnicy dowiedzą się czym zajmował się garncarz i skąd pozyskiwał materiał do tworzenia glinianych wyrobów. Ponadto nasz spacer będzie świetną okazją do sprawdzenia efektów warsztatów wykonywania polepy w chałupie ze Zborowskiego, które niedawno miały miejsce w naszym muzeum. acerze przejdziemy do części praktycznej i wykonamy wspólnie niepowtarzalne gliniane podstawki. - czytamy na stronie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny

Wejście biletowane.

22 lipca

BYTOM

Odszukaj swoich przodków

godz. 11.00, BECEK Bytom,

Podczas zajęć dzieci i młodzież nauczą się szperać w domowych i nie tylko źródłach historycznych, gdzie poszukają swoich przodków i poznają swoją historię.

Prowadzenie: Katarzyna Szlapa – ślązaczka, z wykształcenia: filolożka (filologia polska), muzealniczka, menadżerka kultury. Z serca: malarka, pasjonatka sztuki, entuzjastka kultury ludowej, malarka naiwna, poetka nieznana, rękodzielniczka, korektorka i twórczyni tekstów wszelakich, fanka fotografii i sztuk performatywnych.

SOSNOWIEC

Impro Sosnowiec

godz. 19.00, Stanisława Małachowskiego 22 Sosnowiec

Na scenie wystąpi czwórka utalentowanych komików, wspierana przez gości z różnych zakątków kraju. Wspólnie zaprezentują oni wyjątkową sesję improwizowanej komedii, która wciągnie publiczność w wir zabawy.

To, co czyni wydarzenie wyjątkowym, to brak scenariusza i przygotowania – każdy skecz rodzi się na oczach widzów, napędzany czystą kreatywnością i energią wykonawców.

23 lipca

ŚWIĘTOCHŁOWICE

UŚMIECHNIJ SIĘ! Warsztat podstaw fotografii dla dzieci

godz. 10.00, ulica Łagiewnicka 53 Świętochłowice

Jeśli Twoje dziecko marzy o zostaniu fotografem możesz go w tym wspomóc zapisując je na warsztaty!

Podczas warsztatów dzieci będą miały okazję:

Poznać podstawy pozowania – jak ustawiać się do zdjęć, jakie pozycje są najkorzystniejsze i jak pracować z emocjami przed obiektywem.

Stanąć za obiektywem – Każde dziecko będzie miało szansę wcielić się w rolę fotografa. Poznają podstawy obsługi aparatu, kadrowania i kompozycji.

Bawić się w stylistów – Kreatywna zabawa z rekwizytami, ubraniami i akcesoriami. Dzieci będą mogły przygotować własne stylizacje i aranżować sceny do zdjęć.

Poznać podstawy fotografii – Zostaną omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu fotografii. Dzieci dowiedzą się, jak działa aparat, co to jest ekspozycja, światło i jak robić ciekawe zdjęcia.

TYCHY

Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A

godz. 16.00, Park Górniczy ( w razie niepogody sala parafialna przy ul. Andersa 25) Tychy

W ten wtorek zapowiada się zabawa z żywiołem - wodą. Młodzi tyszanie będą mieli okazję poznać wodę od każdej strony. Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A organizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Tychy na rok 2024.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Ze sobą i dla siebie - warsztaty dla kobiet SIEMIANOWICE

godz. 17.00, Galeria GX Siemianowice Śląskie



-Cykl twórczych warsztatów dedykowanych kobietom "Ze sobą i dla siebie" Sztuka ma wiele odsłon. Spróbujemy w każdej z nich się zatopić, przeniknąć je. Ruch, taniec, rysunek, muzyka, rozmowa. Warsztaty odbędą się w pięknej przestrzeni Galerii GX w Siemianowicach Śląskich odbędą się we wtorkowe popołudnia w lipcu i sierpniu. - informują organizatorzy wydarzenia.

24 LIPCA

SOSNOWIEC

Filmowe Środy w Ogrodzie

godz. 18.00, Aula Mediateki, ul. Kościelna 11 Sosnowiec

Niech ciepły, wakacyjny wieczór wypełnią obrazy, dźwięki i emocje najciekawszego światowego kina. Jak co tydzień, przygotowano dla was wyjątkowy tytuł, który musicie poznać! W tym tygodniu seans filmu „20 000 gatunków pszczół” reż. Estibaliz Urresola Solaguren!

GLIWICE

Recital mistrzowski Bach i Francuzi - Francuzi i Bach

godz. 18.00, Ewangelicko-Augsburski Kościół Marcina Lutra, ul. Strzelców Bytomskich 18

- Wielkim wydarzeniem tegorocznej edycji będzie z pewnością recital Ketila Haugsanda, laureata konkursów klawesynowych w Paryżu i Brugii. To jeden z najważniejszych współczesnych klawesynistów i prawdziwa osobistość muzyki dawnej. Jest on uczniem legendarnego Gustawa Leonhardta – pioniera wykonawstwa historycznie świadomego. Jako stały gość prestiżowych festiwali i cykli koncertów w większości krajów europejskich, USA, Izraelu i na Dalekim Wschodzie, występuje z recitalami, jako kameralista, solista czy dyrygując od klawesynu. W programie swojego gliwickiego koncertu zestawił muzykę Bacha z dziełami klawesynistów francuskich, dzięki czemu przekonamy się m.in., czy słynny Marchand miał powód aby uciekać przed Bachem z Drezna. Słuchaczy czeka więc wspaniała klawesynowa uczta z najlepszymi muzycznymi daniami - informuje organizator wydarzenia.

25 lipca

KATOWICE

Kino plenerowe Centrum KATO

“Podły, okrutny, zły”

godz. 20:30, Centrum Kato

To już kolejny seans na tarasie spodka! Czekają na was dobry film, jedzenie i sympatyczne towarzystwo. W tym tygodniu zostanie wyświetlony film dotyczący Teda Bundy’ego, jednego z największych zbrodniarzy świata.

DĄBROWA GÓRNICZA

Potańcówka międzypokoleniowa

godz.19.00, ul. Kościuszki 3, Dąbrowa Górnicza

Jest to wydarzenie dla tych, którzy chcą spędzić niezwykły czas w dobrym gronie. Udział mogą wziąć wszyscy! Pokaż swoje umiejętności taneczne niezależnie od wieku. Baw się i tańcz z innymi!