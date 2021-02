Ile czteroosobowa rodzina z Sosnowca wydaje na usługi komunalne? Sprawdź!

Czteroosobowa rodzina na wodę i ścieki, bilety autobusowe, wywóz śmieci i jeszcze podatek od nieruchomości i opłaty parkingowe wydaje w Sosnowcu rocznie ponad 3 706 złotych. Daje to 223. miejsce na liście miast, w których mieszkańcy wydają najmniej na usługi komunalne.

Ranking "Wydatki mieszkańców na usługi komunalne w miastach powiatowych" przygotowała firma doradcza Curulis, specjalizująca się w doradzaniu samorządom terytorialnym. Pod uwagę eksperci wzięli miasta powiatowe w Polsce (339).

Specjaliści sprawdzili wydatki 4-osobowej rodziny w pięciu obszarach:

Wśród wymienionych kategorii usług komunalnych, przeciętna 4-osobowa rodzina mieszkająca w mieście powiatowym, w 2020 r. najwięcej wyda na wodę i ścieki (43,21%), następnie na odbiór odpadów komunalnych (26,87%) oraz komunikację publiczną (26,62%). Opłata parkingowa i podatek od nieruchomości stanowią jedynie niewielki odsetek wszystkich kosztów.

- Roczne koszty w związku z dostawą wody i odbiorem ścieków wynoszą średnio 1.479 zł, natomiast za odbiór odpadów komunalnych rodzina poniesie w 2020 r. wydatek rzędu 920 zł. Kolejny rok z rzędu można zauważyć wyraźny wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych. W 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost opłat o 30,69% (+152 zł), natomiast w 2020 r. w stosunku do 2019 r. opłaty wzrosły aż o 41,76% (+271 zł). Wyraźna tendencja zwyżkowa na przestrzeni lat występuje także w przypadku cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Rok do roku możemy mówić kolejno o 3%, a następnie 3,3% wzroście opłat. W pozostałych przypadkach wzrost opłat ma charakter marginalny - piszą autorzy rankingu.