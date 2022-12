Idealny czas na... relaks w kinie Helios

W grudniowe, długie dni trudno o ciekawszy pomysł na miłą chwilę wytchnienia niż wizyta w kinie, gdzie zawsze czeka porcja filmowych nowości. Nic tak dobrze nie odpręża i nie poprawia nastroju, jak doskonały film w niezastąpionej atmosferze sali kinowej. W najnowszym repertuarze Heliosa każdy kinoman z pewnością znajdzie dla siebie wyjątkową propozycję. Na nudę absolutnie nie ma czasu!

Już niedługo do kin powróci nieustraszony Kot w butach. Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat DreamWorks Animation przedstawia nową przygodę w świecie Shreka. Oto zuchwały złodziejaszek - Kot w butach - odkrywa, że jego pasja do ryzyka i lekceważenie zasad bezpieczeństwa są tragiczne w skutkach. Kot zmarnował już osiem ze swoich dziewięciu żyć, a w dodatku po drodze stracił ich rachubę. Wyrusza więc na niezwykłą wyprawę do Czarnego Lasu, by znaleźć mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją prosić, o przywrócenie utraconych żyć. Wyprawa jest niebezpieczna, więc mając już tylko jedno życie, Kot musi upokorzyć się i poprosić o pomoc urzekającą Kitty Kociłapkę.

Długo oczekiwany sequel nominowanego do Oscara hitu z 2011 roku „Kot w butach. Ostatnie życzenie” będzie prezentowany na ekranach Heliosa przedpremierowo, już od 25 grudnia. Ponadto, podczas Świąt, w dniach 25-26 grudnia odbędą się także wyjątkowe pokazy w ramach projektu Helios dla Dzieci. Każdy młody widz otrzyma wówczas specjalny pamiątkowy plakat ze słynnym bohaterem animacji i quizami oraz zagadkami do rozwiązania.

Kolejna nowość - „Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody” - to historia wielkiej gwiazdy współczesnej muzyki. Ten film jest portretem wielowymiarowej kobiety: od chórzystki z New Jersey do jednej z najlepiej sprzedających się i najczęściej nagradzanych artystek wszechczasów, widzowie zostaną zabrani w inspirującą, przejmującą i pełną emocji podróż przez wyjątkowe życie i karierę Houston, z zapierającymi dech w piersiach występami i ścieżką dźwiękową zawierającą ikoniczne przeboje. Widzowie usłyszą głos, który dobrze znają i odkryją historię, o której jeszcze nie słyszeli!

Poza regularnym repertuarem, w niedzielę, 25 grudnia, film zostanie wyświetlony w ramach projektu „RMF Classic+ i Helios prezentują”. Przed pokazem widzowie zobaczą krótki materiał filmowy opowiadający o muzyce i ścieżce dźwiękowej z filmu, specjalnie przygotowany przez zespół RMF Classic. Seanse z cyklu to szansa na poznanie świata muzyki filmowej z zupełnie nowej strony.

Helios ma doskonałą wiadomość dla wielbicieli horrorów. Wszyscy fani rozrywki, która może przyprawić o palpitację serca, powinni z pewnością zobaczyć film „Terrifier 2. Masakra w Święta”. Maniakalny zabójca klaun Art wrócił, by ponownie karmić się strachem swoich ofiar i budzić grozę. Akcja rozgrywa się w Halloween. Tym razem klaun Art na swoje ofiary upatrzy Siennę, jej najbliższych, oraz przyjaciół nastolatki. Maniakalny zabójca znowu pokaże swoją prawdziwą bezlitosną twarz i udowodni, że jego okrucieństwo nie zna granic...

Fani produkcji Jamesa Camerona także nie mogą narzekać na brak emocji! Na ekranach Heliosa rekordy bije kontynuacja wielkiego światowego hitu - „Avatar: Istota wody”. Akcja filmu rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć...

26 grudnia, w cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie film „Alcarras”. Opowieść wypełniona nostalgiczną aurą końca lata i małego końca świata, który znika w obliczu galopującej cywilizacji. W nagrodzonym Złotym Niedźwiedziem obrazie śledzimy blaski i cienie codziennego życia wielopokoleniowej rodziny z tytułowej wioski, która staje w obliczu utraty swojego gospodarstwa. Spokój prowincjonalnego świata zostaje tu bezpowrotnie zaburzony przez agresywne wtargnięcie postępu technologicznego. Bohaterowie muszą dokonać wyboru, który zaważy na ich dalszym losie.

W czwartek, 29 grudnia w cyklu Kultura Dostępna na widzów czeka komedia obyczajowa w gwiazdorskiej obsadzie „Każdy wie lepiej”. Zakochani Ania i Grzesiek próbują stworzyć nową rodzinę z połączenia dwóch odmiennych światów. Dla wielu par byłby to wspaniały początek etapu „żyli długo i szczęśliwie”... ale nie dla tej dwójki. Ich związek zostaje wystawiony na próbę̨, gdy zaczynają się do niego wtrącać ich rodzice oraz byli partnerzy. Czy nowa relacja ma szansę przetrwać najazd swoich rodzin?

Tradycyjnie sieć kin Helios zaprasza swoich widzów do spędzenia sylwestrowej nocy w towarzystwie gwiazd błyszczących na wielkim ekranie. 31 grudnia we wszystkich kinach sieci odbędą się wyjątkowe pokazy znakomitych produkcji prezentowanych przedpremierowo, w aż dwóch zestawach do wyboru. Pierwsza propozycja zaspokoi apetyt najbardziej wymagających miłośników kina światowego. Drugi wariant stworzono z myślą o fanach dobrego, polskiego kina.

