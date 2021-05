Hulajnogi elektryczne, UTO i UWR - zmieniają się przepisy ruchu drogowego

Od czwartku, 20 maja, obowiązują nowe regulacje w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym dotyczące coraz popularniejszych, nowoczesnych środków transportu. Ustawa jasno precyzuje, czym są dostępne na rynku i widziane na ulicach (i chodnikach) „pojazdy” ułatwiające miejskie podróże. Zdefiniowane zostały także prawa i obowiązki korzystających z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz urządzeń wspomagających ruch (UWR).

Do niedawna mieliśmy sporo problemów, aby jasno i wyraźnie określić czym jest, w kontekście przepisów prawa, wiele urządzeń, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach. Co to jest segway lub hoverboard? Gdzie jeździć na hulajnodze? A czy taka hulajnoga, tylko z silnikiem elektrycznym, to dalej hulajnoga? I jakie uprawnienia trzeba posiadać, żeby takimi urządzeniami podróżować? To wszystko, opisane w bardzo przystępny sposób, można znaleźć tutaj:

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch – wybrane zmiany w przepisach.

Ponadto należy mieć na względzie, że nowe przepisy stawiają nowe wymagania wobec użytkowników opisywanych urządzeń. Oprócz obowiązku stosowania się do znaków drogowych, poruszania się z wyznaczoną prędkością czy sprecyzowanego ustępowania pierwszeństwa pieszemu dochodzą sankcje za niezachowanie trzeźwości oraz nieposiadanie stosownych uprawnień do poruszania się tymi urządzeniami. Zdefiniowanie nowych pojęć i reguł powinno uprościć funkcjonowanie wszystkich nas na coraz bardziej zatłoczonych ulicach, ale też chodnikach.

Od 1 czerwca wejdą w życie kolejne nowe przepisy m.in. związane z pieszymi na i w okolicy przejścia dla pieszych. Sygnalizujemy temat, który również niebawem przybliżymy.

Jest jednak wspólny mianownik dla pieszych, rowerzystów oraz korzystających z hulajnóg elektrycznych, UTO i UWR. Tu nie ma żadnej zmiany. Wszystkie te grupy to nadal Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Po raz kolejny przypominamy, że ten brak ochrony stanowi, dosłownie, śmiertelne zagrożenie dla tej kategorii użytkowników dróg. Nawet najbardziej precyzyjne przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku, koncentracji i zwykłej, ludzkiej życzliwości na drodze. Wszyscy znajdą tam jednak swoje miejsce i przy zachowaniu powyższych reguł, z całą pewnością BEZPIECZNIE dotrą do celu.