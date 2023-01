Helios zaprasza na ekscytujące seanse!

Od pierwszych dni Nowego Roku w repertuarze kin Helios królować będą najlepsze produkcje. Wśród nowości znajdą się aż dwie komedie „Na twoim miejscu” oraz „Wystrzałowe wesele”, ponadto sieć zaprasza na pokazy przedpremierowe horroru „M3GAN” i seanse światowego hitu „Avatar: Istota wody”! Nie zabraknie także propozycji dla najmłodszych oraz różnych seansów specjalnych.

Kino Helios Sosnowiec - repertuar

W tym tygodniu widzowie kin Helios będą mogli skusić się na premierowe pokazy pozytywnej komedii „Na twoim miejscu”. Film opowiada o młodym, atrakcyjnym małżeństwie. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu nie miało pojęcia! Czy to sprawi, że spojrzą na siebie inaczej i nauczą się empatii?

W czwartek, 5 stycznia premierę będzie miał najnowszy film z Jennifer Lopez w roli głównej – „Wystrzałowe wesele”. Darcy i Tom kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Zanim jednak padnie sakramentalne „tak”, zamieszanie wokół przygotowań do ślubu wyssie z zakochanych resztki entuzjazmu. W rozpaleniu przygasającej namiętności nie pomogą z pewnością utarczki z matką pana młodego, a tym bardziej niespodziewane pojawienie się byłego panny młodej. Gdy wszystko zapowiada nadchodzącą katastrofę, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Na wyspę wtargną uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu!

Przedpremierowe seanse mrożącego krew w żyłach horroru „M3GAN” to natomiast propozycja dla widzów o naprawdę mocnych nerwach! Gemma jest znakomitą programistką w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje...

Fani produkcji Jamesa Camerona wciąż mogą się delektować jego najnowszym dziełem na wielkich kinowych ekranach! Kontynuacja wielkiego światowego hitu - „Avatar: Istota wody” - bije bowiem rekordy popularności w całej Polsce. Akcja filmu rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć...

Do kin powrócił nieustraszony bohater... Oto zuchwały złodziejaszek - Kot w butach - odkrywa, że jego pasja do ryzyka i lekceważenie zasad bezpieczeństwa są tragiczne w skutkach. Kot zmarnował już osiem ze swoich dziewięciu żyć! Wyrusza więc w niezwykłą wyprawę do Czarnego Lasu, by znaleźć mityczną Gwiazdkę z nieba, która spełnia życzenia. Kot chce ją prosić, o przywrócenie utraconych żyć!

W niedzielę 8 stycznia o godzinie 10:30 Helios zaprasza młodych widzów na kolejną porcję filmowych niespodzianek. Wówczas, w ramach cyklu Filmowe Poranki, zaprezentowany zostanie zestaw bajek „Strażak Sam”. Ta ciepła animacja podbija serca małych kinomanów na całym świecie. Codzienne życie tytułowego bohatera toczy się spokojnie, jednak czasami zdarzają się różne zaskakujące sytuacje i przygody. Projekcję Filmowych Poranków tradycyjnie poprzedzą konkursy i zabawy na sali kinowej.

Od soboty, 7 stycznia, Helios zaprasza na muzyczne pokazy „Andre Rieu w Dublinie. Dobry koncert na Nowy Rok”. Ceniony przez miłośników muzyki maestro zaprasza tym razem do Dublina. Przed widzami kochającymi muzyczne seanse wielkie emocje przy dźwiękach walczyków, marszy, słynnych operowych i operetkowych arii oraz największych przebojów muzyki popularnej.

9 stycznia, w cyklu Kino Konesera zaprezentowany zostanie dramat „Bohater”. Dwukrotny laureat Oscara - Asghar Farhadi - powraca do rodzinnego Iranu. Pokazywany w konkursie głównym festiwalu w Cannes film to fascynujący obraz o mężczyźnie, który odbywa karę więzienia za długi. Podczas przepustki w jego ręce trafia torba z kosztownościami – mężczyzna staje przed dylematem czy przywłaszczyć zgubę i zapewnić sobie wolność, czy też postąpić honorowo i odnaleźć właściciela?

