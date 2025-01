Helios prezentuje styczniowe nowości

Nowy kinowy tydzień przyniesie wyczekiwaną premierę kontynuacji wielkiego hitu, czyli film „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”. Na wielkich ekranach pojawią się także różnorodne tytuły, w tym liczne propozycje dla całej rodziny. Ponadto w repertuarze znajdą się popularne cykle, takie jak Kino Kobiet i Kultura Dostępna, jak też muzyczne projekcje „André Rieu: Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy”.

Kleks i wynalazek Filipa Golarza

„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” to druga część jednego z największych przebojów polskiej kinematografii ostatnich lat. W kontynuacji uwspółcześnionej odsłony „Akademii Pana Kleksa” widzowie będą mogli zobaczyć nowe postacie i jeszcze więcej fascynujących przygód. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego kolegi, Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do Filipa zwanego Golarzem, którego wynalazek staje się zagrożeniem dla świata dziecięcej wyobraźni... W rolach głównych pojawią się Tomasz Kot, Antonina Litwiniak i Janusz Chabior, a niespodzianką w obsadzie jest piosenkarka Katarzyna Nosowska.

Dalej jazda

Ponadto w repertuarze znajdzie się pełen przegląd ostatnich filmowych nowości, wśród których znajduje się inny rodzimy tytuł w gwiazdorskiej obsadzie – „Dalej jazda”. Ta międzypokoleniowa komedia ukazuje parę seniorów, Elę i Józka, którzy marzą o wspólnej podróży w Pieniny. Te plany pragnie powstrzymać ich troskliwy syn, mając na względzie pogarszający się stan zdrowia swojej matki. Małżeństwo stawia jednak na swoim i wyrusza w drogę kradzionym z komisu samochodem...

Sztuka pięknego życia

Inną propozycją na wyjście do kina jest wzruszający melodramat „Sztuka pięknego życia”. Almut i Tobias poznają się w szpitalu po wypadku samochodowym, co okazuje się wyjątkowym zrządzeniem losu. Od tego momentu nawiązują relację, która szybko przeradza się w głębokie uczucie. Para pragnie budować wspólną przyszłość, lecz u kobiety zostaje zdiagnozowany nowotwór... W bohaterów wcielają się uznani i cieszący sympatią widzów aktorzy: Florence Pugh i Andrew Garfield.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica

Tradycyjnie w repertuarze kin Helios znajdą się liczne tytuły dla widzów w każdym wieku. „Sonic 3. Szybki jak błyskawica” to kontynuacja przygód jeża obdarzonego wyjątkowymi mocami. Bohater i jego przyjaciele tym razem muszą połączyć siły z dawnym przeciwnikiem, aby stawić czoła przybyłej z kosmosu postaci – Shadowowi!

Na wielkich ekranach będzie można obejrzeć również najnowsze produkcje ze studia Disney. „Mufasa: Król Lew” przedstawia młodzieńcze losy legendarnego króla Lwiej Ziemi. Osieroconemu w dzieciństwie Mufasie pomógł wówczas Taka, dziedzic królewskiego tronu, znany później jako Skaza. Postacie zaczyna łączyć braterska więź, jednak zostaje ona wystawiona na próbę, kiedy muszą zmierzyć się ze śmiertelnie groźnym przeciwnikiemŚ

André Rieu: Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy

W sobotę i niedzielę, 11 i 12 stycznia, do kin ponownie zawitają muzyczne projekcje „André Rieu: Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy”. Nowy koncert skrzypka to widowisko z najpiękniejszymi świątecznymi kolędami i ponadczasowymi hitami. Dyrygent będzie również przeplatał klasykę z muzyką rozrywkową, a wśród prezentowanych utworów nie zabraknie romantycznych walców.

Kino Kobiet

W styczniowym repertuarze Heliosa pojawi się cykl Kino Kobiet, w ramach którego można obejrzeć najnowsze filmowe propozycje w pozytywnej atmosferze. W środę, 15 stycznia wyświetlony zostanie zmysłowy thriller „Babygirl”. To wciągająca opowieść o kobiecie sukcesu – dyrektorce firmy i szczęśliwej matce rodziny – która nawiązuje niebezpieczny romans ze znacznie młodszym stażystą... W obsadzie znaleźli się między innymi Nicole Kidman i Antonio Banderas.

Kino Konesera i Kultura Dostępna

Ponadto w poniedziałek, 13 stycznia do wybranych lokalizacji zawita Kino Konesera z filmem „Beating hearts”. Romantyczny francuski tytuł to historia uczucia Clotaire’a i Jackie, którym na drodze staje działalność okolicznego gangu. Po latach niesłusznie wtrącony do więzienia chłopak z jednej strony pragnie odzyskać ukochaną, a z drugiej – budzi się w nim żądza zemsty... Natomiast w czwartek, 16 stycznia na ekranach sieci znajdzie się cykl Kultura Dostępna i polski dramat w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego „Wrooklyn Zoo”. Obraz ukazuje dwójkę młodych ludzi, wrocławskiego skejta i romską pieśniarkę, którzy postanawiają walczyć o swoją miłość pomimo społecznych podziałów.

W styczniu w kinach Helios z pewnością nie zabraknie porywających tytułów! Szczegóły dotyczące seansów w aktualnym repertuarze oraz bilety dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych sieci w całej Polsce.

