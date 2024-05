Helios prezentuje porywające hity!

Kinowy repertuar w nadchodzącym tygodniu okaże się wyjątkowo bogaty w nowości. Na wielkich ekranach sieci kin Helios zagoszczą aż dwie gorące premiery: „Furiosa: Saga Mad Max” oraz „Strażniczka smoków”. Ponadto widzowie będą mogli wybrać się na wyczekiwane pokazy przedpremierowe najnowszej animacji „Garfield”, a także zapoznać się z ofertą różnorodnych projektów specjalnych.

Furiosa: Saga Mad Max

„Furiosa: Saga Mad Max” to porywająca nowość z kultowego uniwersum. Piąta odsłona serii jest prequelem filmu „Mad Max: Na drodze gniewu” z 2015 roku i przedstawia losy młodej Imperator Furiosy. Kilkanaście lat wstecz zostaje ona uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Następnie porywacze napotykają Wiecznego Joe. Kiedy dwóch tyranów prowadzi walkę o władzę, Furiosa musi przygotować się do powrotu do domu. W bohaterkę wciela się Anya Taylor-Joy – jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia, której partneruje Chris Hemsworth.

Strażniczka smoków

Do kin zawita też animacja „Strażniczka smoków”, inspirowana kulturą chińską. W starożytnych Chinach smoki żyły w przyjaźni z ludźmi, lecz ten sojusz zakończyła ludzka chciwość. Wiele lat później mała Ping dba o ostatnią parę uwięzionych stworzeń. Pewnego dnia okazuje się, że musi uratować cenne smocze jajo. Wyrusza więc za swoim przeznaczeniem w pełną wyzwań podróż, w której towarzyszy jej smok. Celem wyprawy jest magiczna woda – to tam smoki przychodzą na świat. Ping odkrywa drzemiące w niej moce i zaczyna rozumieć, że jest prawdziwą Strażniczką smoków!

Garfield

Na wielkich ekranach będzie można obejrzeć także film animowany „Garfield”. Tytułowy bohater tej przedpremiery to najbardziej znany kot na świecie, dla którego wymarzonym sposobem spędzania wolnego czasu jest odpoczynek przy ulubionych potrawach. Spokojne życie zakłóca jednak pojawienie się dawno niewidzianego ojca Garfielda – Vica. Postacie łączą siły, aby wziąć udział w zabawnym napadzie, dzięki czemu na nowo budują ze sobą relację.

Istoty fantastyczne

W repertuarze znajdą się także inne tytuły dla kinomanów w każdym wieku! „Istoty fantastyczne” to film familijny w gwiazdorskiej obsadzie, w którym występują między innymi Ryan Reynolds i John Krasinski. Produkcja przybliża historię dziewczynki, posiadającej zdolność widzenia wymyślonych przyjaciół innych dzieci. Okazuje się, że jej sąsiad również posiada podobną umiejętność. Razem postanawiają pomagać stworzeniom (zwanymi IF-ami), które zostały samotne po tym, jak towarzyszące im dzieci osiągnęły dorosły wiek.

Ucieczka ze zwierzowersum

Inną propozycją dla najmłodszych jest animacja „Ucieczka ze zwierzowersum”. Główna bohaterka, wombatka Maggie, pragnie pomagać innym jako superbohaterka. Nadarza się do tego znakomita okazja, gdyż zły geniusz planuje uwięzić mieszkańców miasta w komputerowej symulacji. Maggie i jej pomocnik Ptyś ruszają na misję, aby ich uwolnić!

Królestwo Planety Małp

Widzowie nadal mogą zapoznać się z kolejną odsłoną klasyka science fiction, czyli filmem „Królestwo Planety Małp”. Trzysta lat po wydarzeniach poprzedniej części porządek zbudowany przez Cezara zostaje zakłócony. Nowy władca małp pragnie wprowadzić despotyczne rządy i zniewolić pozostałe grupy. W tym celu poszukuje pozostałości ludzkich technologii, które pozwolą mu zyskać przewagę nad innymi klanami.

Do usług szanownej pani

Co poniedziałek w Heliosie odbywają się seanse w ramach cyklu Kino Konesera, przybliżającego mniej komercyjne, lecz warte uwagi tytuły. 27 maja sieć zaprasza na pokazy filmu „Do usług szanownej pani”. Andrew po śmierci żony postanawia zmienić swoje życie i wyjechać do Francji – rodzinnego kraju swojej ukochanej. Tam zatrudnia się jako majordom w posiadłości zamożnego rodu, gdzie każdy skrywa jakąś tajemnicęŚ W obsadzie znalazły się gwiazdy takie jak: John Malkovich i Fanny Ardant.

Kultura Dostępna

W czwartek, 30 maja do kin Helios zawita cykl Kultura Dostępna, ukazujący ostatnie dokonania polskiej kinematografii. W ramach najbliższej odsłony zostanie wyświetlony film Sci-Fi „W nich cała nadzieja”. W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa zmaga się z dotkliwą samotnością. Jej jedynym towarzyszem jest Robot, z którym niespodziewanie wchodzi w konflikt. Od teraz musi walczyć o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję.

Szczegóły dotyczące najbliższych seansów oraz bilety na majowe pokazy można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin Helios w całej Polsce. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach unikalnej oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).