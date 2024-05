Familijne Pokazy Filmowe – Bajkowy Dzień Dziecka w Zagłębiowskiej Mediatece

Już 1 czerwca 2024 (sobota) o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy. Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie pełna humoru animacja oparta na kultowej grze komputerowej z lat osiemdziesiątych. Wstęp wolny.

Mediateka na Was czeka!

Nudzi Ci się? Nie wiesz co zrobić z sobotnim przedpołudniem? Nie masz ochoty na kolejne telewizyjne powtórki? Na myśl o sprzątaniu mieszkania dostajesz drgawek? Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu ma na to lekarstwo! Bierz rodzinkę i szoruj do Mediateki!

Familijne Pokazy Filmowe to cykliczna impreza obejmująca comiesięczne seanse adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców i opiekunów. W repertuarze przewidziane są filmy fabularne i animowane pełne przygód, humoru i emocji, odpowiednie dla widzów w każdym wieku, dzięki czemu nasze seanse mają charakter iście familijny. Wstęp na pokazy jest jak zawsze bezpłatny.

Opis filmu

Dwaj bracia – hydraulicy z Nowego Jorku, postanawiają przejść na swoje i otworzyć własną firmę. Chcą podbić Brooklyn licząc na to, że szybko zdobędą klientów, udowadniając tym samym swojej licznej rodzinie, że nie są nieudacznikami. W wyniku poważnej awarii hydraulicznej w mieście obaj zostają przeniesieni do dziwnej krainy. Starszy z braci ląduje w świecie zamieszkałym przez chodzące grzyby i śliczną królewnę, a młodszy w zamku należącym do czarnoksiężnika, który zamierza podbić wszystkie okoliczne królestwa. Czy braciom uda się uratować księżniczkę, pokonać wrogów i ocalić własne życie?

Rok produkcji: 2023. Reżyseria: Aaron Horvath, Michael Jelenic.

Czas pokazu – 1:32:00

Gdzie można sprawdzić tytuł filmu (tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej)?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis „TYTUŁ FILMU” zamieszczony w artykule reklamującym seans na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na plakatach.