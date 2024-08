Grupa twórcza "Cesarzowie teatru" w Teatrze Zagłębia. Sprawdźcie program!

Teatr Zagłębia wzorem ubiegłych lat otwiera grupę twórczą pod kryptonimem „Cesarzowie teatru”, do której współtworzenia zaprasza zainteresowaną teatrem (i nie tylko!) młodzież.

Poszukiwani ci, którzy:

Chcą robić coś dla fabuły, niestraszne im eksperymenty i lubią poszukiwać, są gotowi na odkrywanie siebie, chcą przeżyć teatralny proces od początku aż po finał na scenie, mają ochotę twórczo wykorzystać nadmiar wolnego czasu, chcą poznać nowe osoby i stać się częścią większej grupy, interesuje ich, choć w małym stopniu teatr, muzyka, ruch i plastyka.

Czego możecie spodziewać się po spotkaniach Kluby Teatralnego? Otwartej i bez tabu komunikacji akceptacji Ciebie, tego kim i jaki/jaka jesteś wielu emocji, wzruszeń i artystycznych doznań.

W programie Klubu Teatralnego w sezonie 2024/2025:

Improwizacja, performance, praca ze stworzoną przez siebie lalką bądź rekwizytem pisanie sitcomu teatralnego (trudny gatunek komedii!), praca z historią dokumentalną, ruch rytualny, praca z ciałem, działania z muzyką, działania z zakresu sztuki site-specific. Zwieńczeniem pracy grupy będzie udział w obchodach Dnia Teatromana, który jest świętem szkolnych grup artystycznych (czerwiec 2025). Temat i forma finalnej prezentacji zostaną ustalone wspólnie z grupą.

Informacje organizacyjne:

Grupa będzie spotykać się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach późno popołudniowych, od października do czerwca 2025. Termin pierwszego spotkania oraz godzina zostaną podane wkrótce. Spotkania klubu będą odbywały się na scenie Teatru Zagłębia w Sosnowcu, ul. Teatralna 4. Grupę prowadzi Sławomir Szczurek, pedagog teatru i reżyser, absolwent Laboratorium Pedagogiki Teatru. Obowiązuje opłata miesięczna w wysokości 120 zł. Płatności dokonuje się przelewem.

Jeśli chcesz dołączyć do grupy, nagraj krótkie audio lub wideo, w którym opowiesz, który punkt planowanego programu zajęć zainteresował Cię najbardziej i wyjaśnisz, dlaczego właśnie on. Przesłany materiał powinien trwać maksymalnie 2 minuty. Nagranie wyślij na adres edukacja@teatrzaglenia.pl do 15 września 2024 roku (możesz skorzystać z portalu https://wetransfer.com/). Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Żeby dołączyć do grupy, nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia teatralnego. Wystarczą entuzjazm i gotowość do zaangażowania we wspólną pracę. Warsztaty nie są kursem przygotowującym do zdawania egzaminów do Akademii Sztuk Teatralnych. Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz Nina Wolska, edukacja@teatrzaglebia.pl, 796 644 002