Groźne zdarzenie w parku Stawiki w Sosnowcu

Wspaniała pogoda skłania coraz większa liczbę osób do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Należy jednak przede wszystkim pamiętać, by taki wypoczynek był bezpieczny. Przedwczoraj na terenie parku Stawiki doszło do bardzo groźnego zdarzenia, które pokazuje jak niewiele potrzeba, żeby rekreacja zamieniła się w tragedię.

Przedwczorajszego popołudnia na terenie parku Stawiki sosnowieccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili czynności w sprawie zderzenia roweru z gokartem. W jego wyniku 7-letnia dziewczynka - pasażerka gokartu napędzanego siłą mięśni, która jechała nim ze swoją mamą, doznała obrażeń- ma złamany obojczyk, który będzie musiał zostać zespolony operacyjnie. W prowadzonym postępowaniu policjanci ustalą jak doszło do wypadku i kto jest winny jego spowodowania.

Zdarzenie to dotyka bardzo poważnego problemu, który coraz częściej jest poruszany na różnego rodzaju forach

Mieszkańcy miasta zwracają uwagę nie tylko na nieprawidłowe korzystanie przez innych z chodników, ścieżek rowerowych, czy miejsc przeznaczonych do uprawiania sportów ekstremalnych (skateparki) ale i na wzrost poziomu agresji, jaka cechuje niektórych użytkowników. Dlatego właśnie sosnowieccy policjanci w najbliższych tygodniach w ramach nowej kampanii profilaktycznej promującej bezpieczeństwo podczas rekreacji będą uważnie przyglądać się tym właśnie obiektom. Są one bowiem potencjalnie miejscami, w których jeśli nie nauczymy się z nich korzystać zgodnie z przeznaczeniem, może dojść do tragedii. Szczegóły nowej kampanii Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu już wkrótce. Podamy je podczas inauguracji, którą zaplanowano na początek najbliższego długiego weekendu czyli na dzień 10.06.2020r.