Groźne potrącenie dwóch osób na ul. Sobieskiego w Sosnowcu

Sosnowieccy policjanci wyjaśniają przyczyny groźnego wypadku, do jakiego doszło w sobotę na ul. Sobieskiego.

Jadący w stronę Katowic kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dwoje pieszych schodzących właśnie z przejścia. Na szczęście obrażenia odniesione przez oboje poszkodowanych nie zagrażają ich życiu.

Jadący w stronę Katowic 28-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w dwoje 21-letnich mieszkańców Sosnowca, którzy schodzili właśnie z przejścia dla pieszych. Młoda kobieta doznała obrażeń głowy i ręki - trafiła do szpitala. Mężczyzna ranny w nogę i bark również został hospitalizowany. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Trudna w ostatnich dniach aura powinna wszystkim kierowcom dać do myślenia. Zaskakująco śliska nawierzchnia, deszcz i poranne mgły utrudniające widoczność powinny skłonić kierujących do zdjęcia nogi z gazu, ponieważ wystarczy chwila nieuwagi by doszło do tragedii.