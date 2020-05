Groźny wypadek przy ul. KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci badają okoliczności wypadku, do jakiego doszło przedwczoraj przed godz 21.00 w rejonie ulicy KWK Kazimierz-Juliusz. W zdarzeniu tym obrażenia odniósł 26-letni kierujący oraz jego 24-letnia pasażerka- oboje mieszkańcy Mysłowic. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

Siła uderzenia była tak duża, że z osobowego Audi wypadł silnik.

Przedwczorajszego wieczoru policjanci prowadzili czynności na miejscu groźnie wyglądającego wypadku. Kierujący Audi, z nieustalonych dotychczas przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup uliczny. Siła uderzenia był tak ogromna, że z pojazdu wypadł silnik. Nieprzytomnego 26-latka przewieziono do szpitala, gdzie okazało się, że na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jego 24-letnia pasażerka również trafiła do szpitala, gdzie wstępnie lekarze ocenili jej obrażenia jako niegroźne. Z uwagi na fakt, że kierujący trafił do szpitala nieprzytomny, tym samym niemożliwym było przeprowadzenie badania trzeźwości. Pobrano wobec tego od niego krew do badań, by stwierdzić czy nie znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Prowadzone przez śledczych postępowanie wyjaśni wszystkie okoliczności tego zdarzenia.