[FOTO] Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu już działa!

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wręczył w piątek insp. Tomaszowi Kłosowiczowi symboliczny klucz do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ulicy Janowskiego 16, powstał na działce podarowanej Policji przez władze Sosnowca.

Wartość inwestycji wyniosła ponad 50 milionów złotych

Siedzibę sosnowieckich policjantów odwiedzili w piątek m.in . Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, w imieniu Wojewody Śląskiego gen. bryg. SOP w st. spocz. Tomasz Miłkowski, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Jadwiga Baczyńska oraz przedstawiciele duchowieństwa – ksiądz biskup dr Grzegorz Kaszak i Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Mariusz Karaś.

Wszystkich przybyłych przywitał Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że dzięki nowej siedzibie Policji oraz usytuowanemu tuż obok budynkowi Prokuratury, społeczeństwo będzie miało łatwiejszy dostęp do sprawiedliwości.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podziękował Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu i księdzu biskupowi dr. Grzegorzowi Kaszakowi za wielkie wsparcie przy powstawaniu sosnowieckiej komendy. Przyznał także, że wyniki w pracy, jakie osiągają sosnowieccy policjanci, zostały właśnie docenione. Sfinalizowanie tak ogromnej inwestycji było możliwe dzięki wsparciu funduszu programu modernizacji Policji.

Nowy budynek został następnie poświęcony przez księdza biskupa dra Grzegorza Kaszaka, a symbolicznego przekazania klucza do nowej siedziby sosnowieckich policjantów Komendantowi Miejskiemu Policji w Sosnowcu insp. Tomaszowi Kłosowiczowi dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz z towarzyszącym mu Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Romanem Rabsztynem i Zastępcą Prezydenta Sosnowca Jeremiaszem Świerzawskim. Podkreślić należy, że władze Sosnowca w całym procesie inwestycji służyły znacznym wsparciem, nie tylko finansowym.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości:

Prokurator Okręgowy w Sosnowcu Magdalena Ziobro,

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu SSR - Małgorzata Hencel-Święczkowska,

- Małgorzata Hencel-Święczkowska, Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek.

Służby mundurowe reprezentowali:

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu mł. bryg. Marcin Pilarski,

Marcin Pilarski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu ppłk. SG Ewa Szlendak-Kelczauskas.

Na uroczystość przybyli również posłowie i senatorowie.

Poprzednia siedziba KMP w przedwojennym budynku

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zaczęła nabierać realnych kształtów w 2014 roku, kiedy to Urząd Miasta Sosnowca przekazał Policji w formie darowizny działkę o powierzchni 16181 m² pod budowę tej inwestycji. Poprzednia siedziba Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu znajdowała się w przedwojennym budynku. Wiele lat temu został on zaadaptowany na potrzeby Policji, poprzez dobudowanie dodatkowej części, w której znalazły się pomieszczenia konieczne z punktu widzenia organizacji pracy komendy. W listopadzie 2015 roku wyłoniono w trybie przetargu firmę wykonawcy projektu i dokumentacji. 7 kwietnia 2016 roku został zatwierdzony Program Inwestycji budowy nowej siedziby komendy. W maju 2017 roku Prezydent Sosnowca wydał pozwolenie na budowę, a w kwietniu 2018 podpisano umowę na budowę z wykonawcą inwestycji. 28 maja 2018 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy. Budowa trwała aż do 8 grudnia 2021 roku, kiedy to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu wydał pozwolenie na użytkowanie powstałej inwestycji.

23 grudnia 2021 roku został sporządzony protokół przekazania obiektu do eksploatacji, a od dnia 15 stycznia 2022 roku sosnowieccy policjanci zaczęli pełnić służbę w nowej siedzibie.

Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła ponad 50,7 miliona złotych. Zadanie to częściowo finansowane było z budżetu Policji. Z budżetu miasta Sosnowca przeznaczono na ten cel w latach 2015-2018 kwotę 2 milionów złotych.

Projekt przewiduje jeszcze budowę na terenie posesji budynków kynologicznego i gospodarczego, które powstaną w późniejszym terminie.