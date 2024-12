Filmowe zakończenie roku – najgorętsze premiery w Heliosie!

Przełom roku to pozytywny czas pełen radości i zabawy – warto wówczas wybrać się do kina. Zwłaszcza, że Helios zaprasza na przedpremierowe seanse dwóch nowości: „Kleks i Wynalazek Filipa Golarza” oraz „Sonic 3. Szybki jak błyskawica” oraz moc hitów. Ponadto na wielkich ekranach zagoszczą muzyczne projekcje, przygotowane specjalnie na Sylwestra, takie jak koncerty Andrei Bocellego i André Rieu oraz Nocny Maraton Filmowy.

Kleks i Wynalazek Filipa Golarza

Od 27 grudnia do 2 stycznia widzowie będą mogli przedpremierowo zobaczyć tytuł „Kleks i Wynalazek Filipa Golarza”. Druga część uwspółcześnionej odsłony kultowej bajki oznacza nowe postacie i jeszcze więcej fascynujących przygód. Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. Profesor Kleks opuszcza magiczny świat, by zmierzyć się z rzeczywistością, a jego miejsce zajmuje ptak Mateusz. Tymczasem wynalazek Filipa Golarza staje się zagrożeniem dla świata wyobraźni...

Sonic 3. Szybki jak błyskawica

Helios zaprasza również na seanse przedpremierowe filmu „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”, które zawitają do kin w dniach 27 grudnia – 2 stycznia. Sonic, Knuckles i Tails łączą siły przeciwko potężnemu przeciwnikowi, Shadowowi. Tajemnicza postać posiada nieznane wcześniej bohaterom moce. Drużyna Sonica musi zatem szukać nietypowego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety – ich wspólnikiem zostaje Doktor Eggman!

Mufasa: Król Lew

W repertuarze znalazł się również „Mufasa: Król Lew” – najnowsza produkcja Disneya. Prequel serii skupia się na postaci legendarnego króla Lwiej Ziemi. Mufasa zostaje ukazany jako osierocone lwiątko, uratowane przez Takę – dziedzica królewskiego tronu. Bohaterów zaczyna łączyć braterska więź, jednak zostaje ona wystawiona na próbę, kiedy muszą zmierzyć się ze śmiertelnie groźnym przeciwnikiem...

Wicked

Fani musicali mogą wybrać się na tytuł „Wicked”, osadzony w fantastycznej Krainie Oz. Główne bohaterki, Elphaba i Glinda, są studentkami Uniwersytetu Shiz i nawiązują niezwykłą przyjaźń. Po spotkaniu z Czarnoksiężnikiem ich relacja staje jednak na rozdrożu i ostatecznie wypełniają swoje przeznaczenie jako Dobra Czarownica z Południa i Zła Czarownica z Zachodu...

Listy do M. Pożegnania i powroty

Nadal można wybrać się do kin na ciepłą komedię romantyczną „Listy do M. Pożegnania i powroty”, ukazującą przeżywanie świątecznego czasu na odmienne sposoby. Tradycyjnie w ukazanych historiach przewija się wątek poszukiwania miłości i przyjaźni. Innym filmem w klimacie gwiazdki jest animacja „Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja”. Zaledwie dzień przed Wigilią dzielny bohater musi odnaleźć sanie samego Świętego Mikołaja – te zniknęły za sprawą zawadiackiej reniferki, Stelli... Niko wspólnie z przyjaciółmi – wiewiórką Juliuszem i łasicą Wilmą – ruszają jej śladem.

Vaiana 2

„Vaiana 2” to z kolei przebojowa animacja nawiązująca do kultury wysp Polinezji. Produkcja opowiada o wybranej przez ocean bohaterce, która tym razem otrzymuje nieoczekiwane wezwanie od swoich przodków. Dziewczyna musi wypłynąć na dalekie i dawno zapomniane wody Oceanii, aby przełamać niebezpieczną klątwę. Towarzyszy jej grupa śmiałków z wyspy oraz półbóg Maui.

Maraton Sylwestrowy

Helios zaprasza na filmowe zakończenie roku przy wyczekiwanych produkcjach, zanim trafią one do repertuaru. Maraton Sylwestrowy, odbywający się w gorącą noc 31 grudnia, to propozycja dla kinomanów spragnionych nowości. W ramach wydarzenia wyświetlone zostaną dwa zestawy filmów do wyboru: „Better Man: Niesamowity Robbie Williams” i „Kompletnie nieznany”, jak również „Bogini Partenope” i „Babygirl”. O północy na uczestników czeka noworoczny toast!

Andrea Bocelli 30: The Celebration

Sylwester to także czas muzycznych emocji, dlatego 31 grudnia sieć ponownie pokaże porywający koncert „Andrea Bocelli 30: The Celebration”. Widowisko podsumowuje trzydzieści lat tenora na scenie i jest okazją do przypomnienia jego największych przebojów. Nie zabraknie gości specjalnych, z którymi śpiewak wykona niezapomniane duety! Od 31 grudnia do 1 stycznia na wielkich ekranach ponownie znajdzie się również „Srebrno-złoty koncert gwiazdkowy” maestra André Rieu.

Kino Konesera i Kultura Dostępna

W tym gorącym czasie swoje stałe miejsce mają także filmowe cykle. W poniedziałek, 30 grudnia do wybranych lokalizacji zawita Kino Konesera i zwycięski tytuł festiwalu w Wenecji – „W pokoju obok” Pedro Almodovara. To pełna emocji opowieść o pożegnaniach, macierzyństwie i życiu na swoich zasadach. W czwartkowe popołudnie, 2 stycznia w ramach cyklu Kultura Dostępna zostanie wyświetlony polski film „Kulej. Dwie strony medalu”, opowiadający historię słynnego pięściarza.

Przełom roku to doskonały moment na wizytę w kinie w gronie najbliższych i przyjaciół! Szczegóły dotyczące seansów dostępnych w aktualnym repertuarze można znaleźć na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kin Helios w całej Polsce.

