Filmowe przeboje na ekranach kin Helios!

Początek marca to wspaniały czas dla kinomanów i fanów Uniwersum DC, a w szczególnościŚ Batmana. Zapowiada się niesamowity weekend w kinach z kolejnym uwielbianym przez miliony widzów na całym świecie superbohaterem! Ten rok będzie obfitował w blockbustery pokroju Batmana – a więc dla kinomanów to dopiero początek filmowej przygody.

Kino Helios - Sosnowiec

"Batman"

Od czasu kiedy widzowie mogli zobaczyć na dużym ekranie Batmana minęło kilka lat. W najbliższy piątek Mroczny Rycerz ponownie zagości na ekranach kin, a jego strój przywdzieje tym razem Robert Pattinson. Jak przekonują twórcy filmu, „Batman” będzie epickim i mrocznym widowiskiem z pogranicza kryminału z elementami noir, dreszczowca i kina akcji. Batman pierwszy raz w historii filmów pełnometrażowych będzie tak mocno zaangażowany w rozwikłanie zagadki detektywistycznej. Jest to bezpośrednie nawiązanie do komiksowego uniwersum DC, w którym Batman uchodzi za najwybitniejszego detektywa. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników, Batman występuje przeciwko korupcji w Gotham, stając się tym samym jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. W trakcie śledztwa Batman spotyka Kobietę-Kota, Pingwina oraz Człowieka-Zagadkę. Efekt ich spotkania widzowie będą mogli zobaczyć w kinach Helios już od najbliższego piątku...

"Ups 2: Bunt na Arce"

Druga premiera ucieszy fanów animacji – rozhuśtana morską falą opowieść o sympatycznych zwierzakach powraca – „Ups 2: Bunt na Arce”. Najmłodsi widzowie staną przed szansą wyruszenia w wielką wyprawę z Pluszczakami w poszukiwaniu nowego domu i czegoś do przekąszenia. Akcja filmu przenosi się z Arki Noego, którą wypłynęli bohaterowie pierwszej części – na ląd, a konkretnie na wyspę zamieszkiwaną przez Pluszczaki. W ich spokojne życie wkroczą teraz wszystkie gatunki zwierząt z Arki Noego, a co z tego wyniknie? Zapowiada się przygoda i humor, jakich dawno nie było!

"Potworna rodzinka 2"

Pozostając w świecie animacji najmłodsi widzowie mogą wybrać się na wspólną filmową przejażdżkę z rodzinką Sielskich. To będzie mega zakręcona wyprawa pełna śmiechu, a do tego w doborowym towarzystwie. Na ratunek porwanej Babie Jadze ruszają wilkołak, mumia, wampir oraz Frankenstein. Cała rodzinka podąża tropem Mili Starr słynnej łowczyni potworów. Widzowie zobaczą w trakcie poszukiwań całą plejadę potwornego świata: Yeti, potwora z Loch Ness i King Konga! To wszystko w zwariowanej komedii „Potworna rodzinka 2”.

"Uncharted"

Widzowie żądni przygód rodem ze świata gier będą usatysfakcjonowani wybierając się na film „Uncharted” z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem. Ci dwaj niezłomni poszukiwacze skarbów ruszają w podróż życia chcąc odnaleźć słynną fortunę Magellana. Problem w tym, że nie oni jedyni chcą się wzbogacić. Pojawia się bezwzględny Moncado (Antonio Banderas), który uważa się za prawowitego spadkobiercę skarbu.

"Dom Gucci"

Cykl Kino Konesera ma do zaprezentowania film „Dom Gucci”, który już 7 marca przybliży widzom historię obfitującą w intrygi, miłość, zawiść, ogromne pieniądze, sławę i ludzkie słabości. Pozwoli zajrzeć do jednego z najsłynniejszych domów mody od kuchni. A dla widzów nie lada gratką będzie zapewne przemiana Lady Gagi z prowincjonalnej „kobietki” w istną lwicę salonową. Film otrzymał nominację do Oscara® w kategorii: charakteryzacja oraz fryzury. Oczywiście warto docenić ciężką pracę, jaką twórcy filmu włożyli nie tylko w te warstwy filmu.

"Mistrz"

10 marca w ramach cyklu Kultura Dostępna zaprezentowany zostanie film w którym mistrzowskie rękawice założy Piotr Głowacki wcielając się w legendę boksu Tadeusza „Teddy’ego Pietrzykowskiego” w filmie „Mistrz”. Teddy zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat przedstawia nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się symbolem nadziei na zwycięstwo.

"Kosmiczny mecz: Nowa era"

Największym szczęściem dla rodziców jest uśmiech na twarzy dziecka. Aby w tym trudnym momencie sprawić przyjemność najmłodszym widzom z Ukrainy, od 4 marca sieć kin Helios będzie prezentować filmy z ukraińskim dubbingiem w ramach bezpłatnych seansów w całej Polsce. Zaplanowano co najmniej jeden seans dziennie przez cały tydzień, w każdym kinie Helios. Pierwszym tytułem wyświetlanym w cyklu darmowych pokazów dla najmłodszej widowni, będzie film „Kosmiczny mecz: Nowa era”, w którym dzieci zobaczą szalone połączenie dwóch światów: rzeczywistego z pozytywną animacją. Na ekranie czarować będzie sam mistrz NBA LeBron James oraz Królik Bugs i jego paczka niesfornych bohaterów Looney Tunes!

