Filmowe hity jesieni w kinach Helios!

Już w najbliższy weekend na ekranach kin Helios zagoszczą premierowe pokazy wyczekiwanej produkcji Marvel Studios „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”. Wśród tytułów, na które warto zwrócić uwagę znajdują się także polskie produkcje takie jak „Prorok”, „Listy do M. 5” i „Cicha ziemia”. Sieć przygotowała również propozycje dla fanów projektów specjalnych, w tym Kina Konesera, maratonów filmowych oraz Kina Kobiet!

Film „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu” w reżyserii Ryana Cooglera, wyprodukowany przez Kevina Feige'a i Nate'a Moore'a, wejdzie do kin przedpremierowo już w najbliższy czwartek, 10 listopada. Po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią i Everettem Rossem, by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa. W wybranych kinach film będzie prezentowany także w wersji z ukraińskim dubbingiem.

Przy okazji tej premiery Nocne Maratony Filmowe zapraszają na wyjątkową ucztę filmową! Podczas jednego wieczoru, 11 listopada, na wielki ekran powróci pierwsza część rewelacyjnej produkcji Marvel Studios oraz najnowsza odsłona serii – „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”.

Kolejna nowość - „Prorok” - to opowieść o Prymasie Wyszyńskim, realizowana z rozmachem w Polsce i we Włoszech. Producentem wykonawczym filmu na Półwyspie Apenińskim był Riccardo Neri, odpowiedzialny za wybitne produkcje takie jak serial HBO „Nowy Papież”, a także „Gangi Nowego Jorku” czy „Krucjata Bourne’a”. Film opowiada historię Prymasa Tysiąclecia, przywódcy duchowego, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.

W najnowszej odsłonie popularnej serii „Listy do M.” widzowie zobaczą kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Szczepan i Karina uwikłają się w bitwę o spadek. Przy okazji, na własnej skórze, sprawdzą czy „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”? Mel stanie na drodze innego, niekoniecznie „świętego” Mikołaja. Słabo znoszący samotność Wojciech, całkiem przypadkowo, pozna sympatycznego wigilijnego oszusta. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Film „Listy do M. 5” skupia się na uniwersalnych wartościach, takich jak: miłość, bliskość i życzliwość.

W środę, 16 listopada fanki Kina Kobiet będą mogły zobaczyć tę polską komedię romantyczną z plejadą gwiazd w swoim ulubionym cyklu. Nie ma drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Właśnie z myślą o Paniach, dobrany został film wieczoru oraz liczne atrakcje i konkursy przed seansem.

Naturalnie Helios nie zapomina o filmowych propozycjach familijnych. Porywająca animacja „Nel i tajemnica kurokota” udowadnia, że dobra zabawa ma smak przygody! Nel i jej gang rusza na misję ratowania królestwa Mgiełkogrodu z rąk przebiegłego Tristana, który przemienia przyszłego króla w... kurokota. Mądra, pełna humoru i czarująca animacja dla całej rodziny o tym, że z najlepszymi przyjaciółmi można dokonać rzeczy niemożliwych!

14 listopada w Kinie Konesera zaprezentowany zostanie francuski dramat „Pasażerowie nocy”. W noc wyborczą 1981 roku na ulice Paryża wychodzą zwolennicy nowego prezydenta. W tym samym czasie Elisabeth po odejściu męża zostaje sama z dwójką dzieci. Znajduje pracę w audycji radiowej i poznaje tam Talulah, bezdomną nastolatkę, którą zaprasza do swojego domu. Dzięki niej Talulah po raz pierwszy doświadcza rodzinnego ciepła i opieki. Wkrótce dziewczyna znika, lecz jej potrzeba wolności, wpłynie na życie Elisabeth i jej bliskich, którzy nabiorą pewności siebie i podejmą ryzyko, zmieniające bieg ich życia.

17 listopada w ramach cyklu Kultura Dostępna na fanów polskiego kina czeka dramat „Cicha ziemia”. Anna i Adam wynajmują wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że wymarzona willa nie spełnia ich oczekiwań, a wyspa boryka się z brakiem wody. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika rozpocznie nieoczekiwany łańcuch niepokojących zdarzeń. W pozornie zgodnym małżeństwie do głosu dojdą mroczne instynkty i głęboko skrywane emocje...

