"Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek". Kolejna edycja w Zagłębiowskiej Mediatece

"Fantastyka 2023: Więcej niż człowiek" to kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu – Zagłębiowską Mediatekę, skierowanego do fanów fantastyki we wszystkich jej odmianach.

Impreza odbędzie się w dniach 13-17 czerwca 2023, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem "Więcej niż człowiek". Tematyka odbywających się w czasie wydarzenia atrakcji jednoznacznie wskazuje, że owym "więcej" są modyfikacje ciała znacząco wykraczające ponad to, co przewidziała natura. Czasami są to modyfikacje powstające w laboratoriach wielkich korporacji w dystopijnej przyszłości, a czasami w laboratoriach magów jako mutageny ułatwiające walkę z potworami. W czasie trwania projektu przedstawione zostaną różnorodne, i przez to trafiające w różne gusta i fandomy, atrakcje.

Fani fantastyki będą mogli posłuchać rozmowy z Robertem J. Szmidtem - autorem, między innymi, powieści cyberpunkowej, powieści postapokaliptycznych, oraz space oper.

Entuzjaści komiksów, „Wiedźmina” i cyberpunka będą mogli posłuchać rozmowy z Bartoszem Sztyborem - dziennikarzem, publicystą, krytykiem filmowym i komiksowym, scenarzystą komiksowym. Autorem scenariuszy do komiksów ze świata „Wiedźmina” i „Cyberpunka 2077”.

Miłośnicy mangi i anime, którzy mają sporo pomysłów, ale brak im jeszcze wystarczających umiejętności, będą mogli zapisać się na praktyczny wstęp do rysowania mangi. Warsztaty pokażą od czego zacząć i jak rozwijać swój talent.

Zwolennicy nowych technologii będą mieli okazję skorzystać ze strefy VR, w której - po założeniu gogli - będzie można przenieść się do świata fantasy, na szczyt wieżowca, czy na stację kosmiczną.

Znajdzie się również coś dla osób chcących poznać gry RPG

Dorośli fani będą mogli wziąć udział w interaktywnej sesji RPG, w czasie której Mistrz Gry oraz Gracze angażować będą publiczność w swoje poczynania, wyjaśniając przy tym jak wygląda rozgrywka, ile takie hobby kosztuje oraz udzielając wskazówek mniej doświadczonym graczom i mistrzom. Młodsi będą mieli okazję wziąć udział w kameralnej sesji RPG w systemie przeznaczonym specjalnie dla nich.

Nie zabraknie również „Planszowiska” dla amatorów spędzania czasu z grami planszowymi. Znajdą się gry o szerokiej tematyce i różnym stopniu skomplikowania.

Kinomani będą mieli okazję zapoznać się z dwoma arcyciekawymi filmami. Dla młodszych odbiorców przewidziana jest opowieść o młodym genialnym konstruktorze, który wraz ze swoim robotem będzie próbował ocalić miasto przed zniszczeniem. Dla starszych przygotowano adaptację mangi Gunnm — o dziewczynie, która budzi się w futurystycznym świecie, którego nie zna, z przeszłością której nie pamięta.

Biblioteka proponuje także udział w dwóch konkursach

Pierwszy z nich to konkurs literacki na opowiadanie utrzymane w stylistyce cyberpunk lub postpunk, którego głównym przesłaniem jest hasło "Więcej niż człowiek". Drugim z nich jest konkurs na kolaż fotograficzny z cosplayem niskokosztowym. Nagrodzone zostaną: prosta koncepcja, kreatywność, poczucie humoru i dystans do siebie. Warto dodać, iż na laureatów konkursów czekają nagrody finansowe.

Dla każdego znajdzie się coś godnego uwagi, każdy będzie miał okazję poznać i spróbować rzeczy, z którymi do tej pory nie miał kontaktu. I to, też – zdaniem Organizatorów - jest jakaś forma samodoskonalenia, może nie tak imponująca jak bioimplanty, ale za to dostępna dla wszystkich, bez opłat, i w nowoczesnym budynku z łatwym dojazdem.

Program

Warsztaty rysowania mangi — dla tych, którzy chcą postawić pierwsze kroki w nauce tej popularnej, choć trudnej sztuki.

Prowadzenie: Agnieszka Witalis

Wtorek 13 czerwca 2023, godz. 17.00

Sala edukacyjna Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 12+. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy: Świat Nauki i Fantazji tel. 32 266 33 96 (wew. 4)

Pokaz filmu dla najmłodszych — o młodym genialnym konstruktorze, który wraz ze swoim robotem będzie próbował ocalić miasto przed zniszczeniem (reż. Don Hall i Chris Williams, rok produkcji 2014).

Środa 14 czerwca 2023, godz. 10.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Pokaz filmu dla dorosłych - adaptacja mangi autorstwa Yukito Kishiry — opowieść o dziewczynie, która budzi się w mieście przyszłości pozbawiona wspomnień (reż. Robert Rodriguez, rok produkcji 2019).

Środa 14 czerwca 2023, godz. 18.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Sesja RPG dla dzieci — rozwijanie i pobudzanie wyobraźni w bezpiecznym otoczeniu i w ciekawy sposób.

Prowadzenie: Martyna Biesiada.

Środa 14 czerwca 2023, godz. 11.00

Świat Nauki i Fantazji w Zagłębiowskiej Mediatece, ul. Kościelna 11

Impreza zamknięta.

Spotkanie autorskie z Bartoszem Sztyborem — scenarzystą, dziennikarzem, publicystą, krytykiem filmowym i komiksowym.

Prowadzenie: Karol Kućmierz

Czwartek 15 czerwca 2023, godz. 18.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Strefa VR – możliwość skorzystania z gogli VR i przeniesienia się do fantastycznych wirtualnych krain.

Prowadzenie: VR-One.

Piątek 16 czerwca 2023, godz. 11.30–17.30

Pasaż Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Spotkanie autorskie z Robertem J. Szmidtem — autorem space oper, powieści postapokaliptycznych oraz cyberpunkowych.

Prowadzenie: Agnieszka Włoka

Piątek 16 czerwca 2023, godz. 18.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Pokazowa sesja RPG — przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych grami wyobraźni

Prowadzenie: Bartosz Płachta.

Sobota 17 czerwca 2023, godz. 11.00–14.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Planszowisko –omówienie zalet i zasad wybranych gier, przykładowe rozgrywki, pomoc w wyborze gier najlepiej pasujących do preferencji uczestników.