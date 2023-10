Działkowcu! Okazja czyni złodzieja. Nie daj się okraść

Jesienna słoneczna aura sprzyja odpoczynkowi na łonie przyrody. To też czas, w którym jeszcze wielu z nas bardzo chętnie przebywa w swoich ogrodach, zajmując się przygotowaniem działki do sezonu zimowego. Podczas jesiennych porządków nie wolno jednak zapominać, że również złodzieje odwiedzają nas na tych ogrodach działkowych.

Policja apeluje o przezorność

Jesień i zima to czas, kiedy właściciele ogródków na kilka miesięcy pozostawiają swoje altany bez nadzoru. Należy sobie zdawać sprawę, że to właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do włamań i kradzieży w tych miejscach. Aby ustrzec się przed złodziejami, a przynajmniej ograniczyć ryzyko poniesienia szkód w mieniu, policjanci zachęcają do regularnego doglądania swoich ogródków działkowych i apelują o niepozostawianie w altanach i komórkach wartościowego sprzętu, narzędzi czy innych rzeczy na kolejne miesiące.

- Złodziej może również wykorzystać okazję, aby zabrać przedmioty pozostawione bez opieki przez pochłoniętych jesiennymi porządkami działkowiczów. Jego łupem mogą paść torebki, telefony, laptopy, zegarki, rowery i inne przedmioty takie jak kosiarki, czy narzędzia. Dlatego apelujemy do miłośników wypoczynku na działkach, by podczas prac w ogrodzie nie tracili z oczu swoich cennych przedmiotów oraz by nie zostawiali w altanach i schowkach narzędziowych żadnych wartościowych przedmiotów. Drogie narzędzia elektryczne czy sprzęty kuchenne mogą kusić potencjalnych złodziei, więc warto zabrać je do domu - czytamy na stronie KMP.

Działkowcu:

nie zabieraj na działkę wartościowych przedmiotów lub dużej sumy pieniędzy;

nie zostawiaj przedmiotów wartościowych w altance lub w samochodzie bez nadzoru;

trzymaj przy sobie cenne przedmioty takie jak telefony czy torebki, albo pozostaw je w zamkniętej altanie;

nie opowiadaj i nie chwal się innym, jaki sprzęt przechowujesz na działce;

wychodząc, nawet na chwilę zawsze zamykaj altankę, pomieszczenie gospodarcze lub szopkę, w której przechowujesz narzędzia;

zwracaj uwagę na obcych, którzy chodzą bez celu po ogrodach działkowych. Zwróć na nich uwagę i zapytaj, kogo szukają. Twoje zainteresowanie może skutecznie ich odstraszyć;

powiadom policję o podejrzanie zachowujących się osobach, staraj się zapamiętać ich wygląd;

zapisz numery fabryczne lub seryjne przedmiotów wartościowych - ułatwisz Policji identyfikację w razie kradzieży;

załóż solidne zamki w swojej altanie, pomyśl o zamontowaniu dobrych bezpiecznych drzwi, najlepiej by były okute blachą oraz okien z szybami antywłamaniowymi;

jeśli podejrzewasz, że doszło lub może dojść do przestępstwa, zadzwoń na Policję.

Jeśli zauważysz, że w altanie doszło do włamania, czy kradzieży nie dotykaj niczego, by nie dopuścić do zatarcia śladów pozostawionych przez przestępcę. Niezwłocznie powiadom organy ścigania, dzwoniąc na numer alarmowy 112.